Con Carta Oro American Express sconto di 250 euro sui tuoi acquisti

Hai appena metabolizzato l’idea di sostituire la tua attuale carta di credito obsoleta con una soluzione più moderna e innovativa? Il nostro consiglio è Carta Oro American Express.

Se la richiedi entro il 22 febbraio 2024, potrai ottenere uno sconto di 250 euro direttamente in estratto conto, a patto però che entro i primi tre mesi dall’emissione della carta spendi almeno 3.000 euro.

Carta Oro American Express: perché proprio questa carta di credito?

Non devi pensare alla Carta Oro American Express come un mero mezzo di pagamento, poiché si tratta di qualcosa di più composito.

Innanzitutto, la carta ti consente l’accesso a più di 1.200 VIP lounge di tutto il mondo. Quindi, se viaggi spesso, non puoi farne a meno.

Per quanto riguarda i sistemi di protezione, con questa carta di credito puoi stare tranquillo: nessuna frode o accesso non consentito.

Ovviamente, devi avere un certo reddito per richiederla, che attualmente è di almeno 25.000 euro lordi all’anno. Inoltre, devi essere titolare di un conto corrente bancario o postale che opera sul circuito SEPA.

Oltre alle normali transazioni quotidiane e ai prelievi, con questa carta avrai sempre promo e offerte speciali che soddisferanno i tuoi interessi. Inoltre, potrai gestire tutto attraverso l’app o la piattaforma home banking della società statunitense.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di avere a disposizione una delle carte più ambite: richiedila entro il 22 febbraio per ottenere lo sconto di 250 euro direttamente in estratto conto.

Clicca sul bottone qui sotto e avvia la procedura di richiesta. Se soddisferai gli standard richiesti, riceverai in breve tempo questa carta di credito che offre vantaggi unici direttamente a casa tua. Non te ne pentirai!

