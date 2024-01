Con Carta Oro American Express sconto di 250 euro sui tuoi acquisti

Cerchi una carta di credito conveniente? Ti proponiamo Carta Oro American Express, che attualmente propone due enormi vantaggi: quota annuale azzerata per il primo anno e la possibilità di ottenere uno sconto di 250 euro sui tuoi acquisti.

Partiamo dalla quota annuale. Considerando che parliamo di 20 euro al mese, il primo anno risparmierai la bellezza di 240 euro. Lo sconto di 250 euro, invece, lo otterrai direttamente in estratto conto a patto che spendi 3.000 euro nei primi 3 mesi.

Carta Oro American Express: tutti i vantaggi che otterrai

Non sono soltanto quelli menzionati sopra i vantaggi offerti da Carta Oro American Express, anche se da soli basterebbero a giustificare il perché dovresti munirti di questa carta di credito.

D’altronde, difficilmente altri istituti di credito ti offrono la possibilità di non pagare la quota per un anno intero o ti ottenere uno sconto di tale portata.

Un altro vantaggio che vale la pena menzionare è la possibilità di rateizzare le tue spese. E la linea di credito? Arriva fino a 15.000 euro ed è personalizzabile in base al tuo reddito. Ecco gli altri vantaggi:

Voucher da 50 euro per i viaggi e due ingressi gratuiti a una delle oltre 1.200 VIP Lounge.

per i viaggi e due ingressi gratuiti a una delle oltre 1.200 VIP Lounge. Voucher da 50 euro per Vivaticket.

Possibilità di accumulare punti per il programma Club Membership Rewards.

Non c’è momento miglior di questo per ottenere una nuova carta di credito vantaggiosa sotto tutti i punti di vista. È importante puntualizzare, però, che questa offerta è a tempo limitato, quindi ti conviene richiedere la carta di credito prima possibile.

Non devi far altro che entrare nella pagina ufficiale dell’offerta tramite il bottone qui sotto e cliccare su “Richiedila Ora”:

Come già detto in precedenza, se spendi 3.000 euro nei primi 3 mesi dall’attivazione della carta, potrai ottenere uno sconto di 250 euro direttamente in estratto conto.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.