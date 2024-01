Con Carta Oro American Express sconto di 250€ sui tuoi acquisti

La Carta Oro di American Express ha una quota annuale per il primo anno pari a zero. Hai letto bene: non devi sostenere alcun costo per la tua nuova carta! Per andare incontro alle esigenze degli utenti, infatti, American Express ha pensato di eliminare la quota per un anno, facendo risparmiare un totale di 20 euro al mese. Tale somma sarà infatti addebitata solamente a partire dal 2 anno.

Inoltre, se decidi subito di richiedere la tua carta oro American Express hai un ulteriore speciale vantaggio. Spendendo 3000 euro nei primi 3 mesi dall’attivazione della carta, American Express di regala 250 euro di sconto sui tuoi acquisti con carta. L’offerta è limitata, approfittane subito!

Carta Oro American Express: tanti vantaggi in un’unica soluzione

I vantaggi messi a tua disposizione da Amex sono davvero tanti. Oltre alla quota gratuita per il primo anno, puoi rateizzare le tue spese e sfruttare una linea di credito personalizzata fino a 15.000 euro. in più ogni anno hai a disposizione:

voucher da 50 euro per Vivaticket

un voucher da 50 euro per i viaggi e due ingressi gratuiti a una delle oltre 1.200 VIP Lounge

possibilità di accumulare punti per il programma Club Membership Rewards

Quale momento migliore se non questo per richiedere la tua nuova carta ricca di vantaggi? Solo per un periodo limitato, se decidi di richiedi subito la tua carta Oro, American Express ti dà l’opportunità di risparmiare sulle tue spese con uno speciale bonus di 250 euro. Come anticipato, per ottenerlo devi spendere 3.000 euro nei primi 3 mesi dall’attivazione della carta. La somma sarà visibile nel primo estratto conto utile!

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.