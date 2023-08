Con Conto Arancio ING canone, prelievi e bonifici GRATIS per 12 mesi

La soluzione fornita da Conto Corrente Arancio è senza oneri e commissioni. Inoltre, con l’attuale offerta promozionale, i bonifici e prelievi sono gratuiti per una durata di 12 mesi.

Alla scadenza della promo, le spese associate al conto resteranno a zero se abiliti il “Modulo Zero Vincoli“, a patto che accrediti sul conto il tuo stipendio mensile, la tua pensione oppure con entrate non inferiori a 1.000€ al mese.

Tutti i vantaggi del Modulo Zero Vincoli di Conto Arancio

Con l’attivazione del Modulo Zero Vincoli, avrai diversi vantaggi senza costi aggiuntivi.

Questi vantaggi includono la possibilità di prelevare denaro senza commissioni presso qualsiasi ATM situato in Italia o in Europa, nonché la possibilità di effettuare bonifici SEPA gratuiti online o per telefono, a condizione che l’importo del bonifico non superi i 50.000 euro.

Il Modulo Zero Vincoli include anche il pagamento gratuito di bollettini postali, ricariche telefoniche, MAV, RAV e F24, sia che questi vengano effettuati online che tramite il servizio clienti.

A tua discrezione e senza alcun addebito, hai la possibilità di attivare o disattivare il Modulo Zero Vincoli quando e come vuoi.

Qualora scegli di disattivare detto modulo, il conto corrente continuerà a essere gratuito; tuttavia, le spese standard per le operazioni continueranno a essere applicate.

Uno dei notevoli vantaggi offerti dal Conto Corrente Arancio è la sua accessibilità tramite i canali digitali, eliminando così la necessità di andare direttamente in banca.

L’apertura del conto, quindi, può essere fatta direttamente online. Ti serve un documento di identità valido, come carta d’identità o passaporto, il codice fiscale o la tessera sanitaria, nonché un indirizzo email attivo e un numero di cellulare.

La gestione del conto avviene direttamente tramite app oppure un’interfaccia web intelligente e conveniente.

Sia l’app che il sito web di ING offrono tutti gli strumenti per consultare i movimenti del conto ed effettuare operazioni.

Per ulteriori chiarimenti resta sempre a disposizione il Servizio Clienti telefonico. Inoltre, puoi chiedere informazioni sui prodotti ING attraverso le funzionalità chat e WhatsApp.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.