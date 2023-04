Con Conto Sella gestisci le tue finanze in modo smart a costi ridotti

Banca Sella ti offre un conto corrente completo che include carta di debito, carta di credito e una gamma completa di servizi per gestire le tue finanze in modo smart.

Tutto questo puoi farlo attraverso l’uso dell’applicazione mobile proprietaria, con cui puoi trasferire facilmente fondi, ricaricare il saldo del tuo telefono e pagare le bollette in pochi secondi, il tutto senza dover lasciare la comodità di casa o recarti in filiale.

Banca Sella offre tre tipologie di conto online:

Conto Start : il canone mensile è di 1,50 euro , ma nei primi tre mesi è azzerato ;

: il canone mensile è di , ma nei primi ; Conto Premium : il canone è di 5 euro al mese , ma nei primi tre mesi pagherai soltanto 1,50 euro ;

: il canone è di , ma nei primi tre mesi pagherai soltanto ; Conto Circle: il canone è pari a 8 euro, ma nei primi tre mesi ammonta a 5 euro.

Conto Sella per gestire in modo smart le finanze: i dettagli

Come hai visto, hai tre possibili conti tra cui scegliere, tutti creati per gestire in modo smart le tue finanze.

Entrando nei dettagli, utilizzando la funzione di aggregazione dei conti, puoi collegare tutti i tuoi conti bancari, compresi quelli di altri istituti finanziari, e accedere a una panoramica completa e aggiornata delle tue finanze su un’unica schermata.

Attraverso la funzione “Statistiche e budget“, puoi monitorare facilmente il saldo del tuo conto e stabilire soglie di spesa per regolare le tue finanze.

L’app Sella, inoltre, ti permette di individuare velocemente le categorie in cui stai spendendo di più ed esaminare le spese sostenute sui tuoi conti Banca Sella e conti associati.

La funzione Salvadanaio ti consente di impostare obiettivi di risparmio, identificare le scadenze e selezionare un metodo di risparmio che meglio si adatta alle tue abitudini personali.

Conto Sella vanta diverse funzionalità all’avanguardia, tra cui Plick, un rivoluzionario metodo basato su app per inviare bonifici SEPA ai destinatari utilizzando esclusivamente il loro numero di cellulare o indirizzo e-mail.

Non è necessaria la conoscenza del loro IBAN. Il pagamento può essere ricevuto senza la necessità di scaricare l’app o registrarsi al servizio. Per maggiori informazioni, clicca sul link qui sotto:

Oltre alle opzioni di online banking dell’app Sella, il conto è dotato del servizio di pagamento F24 gratuito e del servizio PagoPA che consente pagamenti diretti agli enti della pubblica amministrazione.

