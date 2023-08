Con Conto Sella hai 2 mesi gratis di DAZN: ecco come

I privati ​​alla ricerca di un nuovo conto corrente hanno ora la possibilità di aderire all’innovativa promozione di Banca Sella, che garantisce ai nuovi clienti l’accesso al Conto Sella Start.

Questo conto online completo offre una carta di debito con funzionalità di prelievo gratuite e bonifici senza commissioni.

Il conto prevede un canone mensile minimo di appena 1,50 euro, che viene azzerato durante il primo trimestre.

Per i più esigenti è disponibile l’opzione Conto Sella Premium che prevede un costo mensile di 5 euro (scontato a 1,50 euro per i primi tre mesi). È inclusa una carta di credito senza spese aggiuntive.

In regalo due mesi di DAZN se apri conto Sella

I nuovi clienti che optano per Banca Sella e accreditano lo stipendio, avranno gratuitamente di 2 mesi di abbonamento DAZN, con cui godersi la fase iniziale del campionato di Serie A (insieme a tutti gli altri eventi accessibili di DAZN) senza pagare nulla.

Per usufruire di questa promozione, devi entrare nel sito Web di Banca Sella. La procedura di apertura del conto è veloce, soprattutto se usi lo SPID.

Puoi scegliere tra due tipologie di conto. La prima opzione è Sella Start, che include una carta di debito, prelievi bancomat gratuiti dagli sportelli bancomat Sella (con ulteriori 4 prelievi gratuiti da altri bancomat bancari) e bonifici gratuiti.

Il canone mensile è di 1,50 euro, ma per i primi 3 mesi non lo paghi. La seconda opzione è Sella Premium, che non solo offre i vantaggi di Sella Start, ma include anche una carta di credito. Questa opzione ha un canone mensile di 5 euro, ridotto a 1,50 euro per i primi 3 mesi.

Banca Sella offre anche un servizio aggiuntivo chiamato Conto Circle, specificamente pensato per chi cerca un conto condiviso o “familiare”.

Questo conto è disponibile a un canone mensile di 8 euro, con sempre inclusa l’offerta promozionale DAZN gratis per 2 mesi.

