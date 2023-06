Con Conto Tot hai un mese di utilizzo gratis: approfitta ora

In un pacchetto bancario completo, Tot offre ai nuovi clienti un mese di utilizzo gratis e una serie di servizi tra cui un conto online con IBAN italiano, una carta di credito Visa Business, gestione spese e incassi, bonifici SEPA, SDD, deleghe F24, pagoPA e RiBa.

Se hai desiderato ardentemente la comodità di avere una suite completa di servizi prontamente disponibili, non cercare oltre.

Registrati oggi stesso per un conto Tot e sperimenta i vantaggi che sono al di là della portata dei tradizionali conti correnti aziendali.

Cosa distingue Tot dagli altri? Non è solo la comodità di un canone unico, ma l’inclusione di un conto aziendale online con un autentico IBAN italiano.

Tot offre, tra le altre funzionalità, anche bonifici SEPA fino a 250.000 euro, pagamenti SDD per la gestione di mutui e utenze e pagamenti online modello F24.

Inoltre, la carta di credito Visa Business di Tot è appositamente studiata per soddisfare le esigenze uniche della tua azienda.

La decisione di aderire è una decisione di cui non ti pentirai, poiché l’infrastruttura di Tot è progettata per accogliere numerosi trasferimenti ogni giorno e il loro conto aziendale non ha restrizioni sull’importo o sulla quantità di bonifici in ingresso.

Con il conto Tot hai un mese di utilizzo gratis

Quando si effettua una selezione tra gli account, è importante considerare quale si adatta meglio alle proprie esigenze e preferenze.

C’è una vasta gamma di opzioni disponibili, ognuna con la propria serie di vantaggi e svantaggi. Un tipo di conto può offrire tassi di interesse più elevati ma avere requisiti più rigorosi per mantenere un saldo minimo.

A soli 7 euro al mese, il piano Mensile di Tot offre un conto aziendale online completo di IBAN italiano, 100 transazioni in uscita all’anno, transazioni in entrata gratuite e senza vincoli e una carta di credito Visa Business.

Il piano Professional invece costa 15 euro al mese e comprende un conto aziendale online con IBAN italiano, 250 transazioni in uscita all’anno, transazioni in entrata gratuite e senza vincoli e una carta di credito Visa Business.

Sono disponibili due diverse opzioni annuali per l’acquisto: il pacchetto Essential al prezzo di 70 euro all’anno e il pacchetto Professional al prezzo di 150 euro all’anno.

Tutto questo è a tua disposizione con mese di utilizzo gratis. Clicca sul link qui sotto e apri il conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.