Fino al 31 dicembre 2022 con HYPE Business puoi azzerare il canone del tuo conto se raggiungi la soglia minima complessiva di 750€ pagando con la tua carta di pagamento HYPE Business.

Il conto HYPE Business è il conto pensato per possessori di partita IVA con residenza fiscale in Italia.

Perfetto per liberi professionisti e ditte individuali, HYPE Business permette di avere un conto con coordinate IBAN e una carta Mastercard gratuita contactless che si può gestire direttamente dall’app. Grazie alla sezione dedicata potrai mettere in pausa carta, pagamenti e prelievi quando vuoi, con un solo tap. La carta pemette di effettuare acquisti online e nei negozi, e prelevare in euro senza costi da qualsiasi sportello in Italia e nel mondo.

Potrai inviare e ricevere bonifici anche direttamente da smartphone. Il servizio è totalmente gratuito e disponibile per tutta l’area SEPA. Inoltre HYPE offre 10 bonifici istantanei gratuiti al mese.

Le funzionalità di HYPE Business

Dalle spese fiscali ai progetti futuri HYPE permette di gestire al meglio le finanze dalla tua impresa. Con la sezione Risparmi di HYPE puoi pianificare qualsiasi traguardo e non perdere di vista le scadenze più importanti. Puoi scegliere come e quanto risparmiare, senza stress e senza limiti.

La funziona Radar permette di avere tutto sotto controllo: riceverai notifiche e avrai a disposizione statistiche e report per avere una visione sempre aggiornata sull’andamento delle entrate e delle uscite del tuo business.

Inoltre grazie ai vantaggi di Lokky.it riservati ai clienti HYPE Business, puotrai creare il tuo pacchetto assicurativo scegliendo le coperture più adatte alla tua attività e risparmiare così sulla tua polizza.

Il conto HYPE Business si attiva attraverso una semplice procedura online. Per aprire subito il tuo conto HYPE Business Clicca qui.

