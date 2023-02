Con Hype metti in moto i tuoi risparmi con una sola app

Sfatiamo il mito che l’investimento sia riservato a pochi esperti: con Hype, basta una sola app per mettere in moto i propri risparmi. Da qualche tempo, la fintech italiana ha infatti siglato una partnership con Gimme5 – servizio offerto da AcomeA SGR – che permette di sottoscrivere fondi di investimento senza alcun costo e in tutta semplicità, garantendo sicurezza e affidabilità per il massimo rendimento.

Investire con Hype: da dove iniziare

Se hai già un piano Hype, la prima cosa da fare è aggiornare l’applicazione alla versione più recente. Non sei ancora cliente Hype? Noi ti consigliamo Next: il conto ancora più completo a un canone irrisorio. Puoi aprirne uno direttamente a questo link.

Dopodiché, entra nella sezione “Portafoglio” facendo tap sull’icona apposita direttamente dalla home dell’app, e seleziona la voce “Fondi di investimento”. Per iniziare il tuo primo fondo, tutto quello che dovrai fare sarà rispondere a un breve questionario iniziale e leggere e accettare l’informativa precontrattuale.

A questo punto dovrai scegliere il fondo da creare, tra 3 tipologie di fondi, in base al tipo di investimento che intendi effettuare:

Prudente (AcomeA Breve Termine)

(AcomeA Breve Termine) Dinamico (AcomeA Patrimonio Dinamico)

(AcomeA Patrimonio Dinamico) Aggressivo (AcomeA Patrimonio Aggressivo, riservato ai Clienti Next e Premium)

Una volta fatta la tua scelta, indica l’importo da versare e fai tap su “Investi”. Hai quasi finito: dovrai, a questo punto, compilare un secondo questionario e firmare la documentazione contrattuale, sempre comodamente dall’applicazione Hype. Una volta attivati i fondi (riceverai una notifica sul tuo smartphone) potrai gestirli direttamente dall’app entrando nella funzione “Fondi di investimento”. Qui potrai scegliere se modificarne le impostazioni (ad esempio attivando versamenti periodici) o se eliminarli definitivamente.

I profili Hype e Hype Plus possono usufruire del fondo AcomeA Breve Termine (Prudente) e AcomeA Patrimonio Dinamico (Dinamico) e creare fino a due fondi di investimento. Per i clienti Next e Premium si aggiunge il fondo AcomeA Patrimonio Aggressivo (Aggressivo) e si possono creare fino a cinque fondi d’investimento.

Hype Next è il conto completo per tutte le esigenze

Perché scegliere Hype Next? Innanzitutto, è bene tenere presente che la registrazione al servizio include già tutte le funzionalità del piano gratuito, tra cui una carta di debito Mastercard con IBAN italiano da gestire direttamente attraverso l’app mobile. Tuttavia, Next offre dei vantaggi esclusivi ai suoi utenti: parliamo, ad esempio, di Radar – uno strumento che permette di gestire spese, pagamenti, risparmi e collegare tutti i conti in un unico posto – e venti box risparmi per accumulare denaro in modo semplice e senza sforzi.

Oltre agli investimenti in collaborazione con Gimme5, con Hype Next sono disponibili servizi di conto deposito, mutui a tasso fisso o variabile (con Banca Sella) e prestiti fino a 25 mila euro. Dal punto di vista economico, invece, Hype Next offre l’accredito stipendio, ricarica illimitata gratuita, prelievi e bonifici istantanei gratis. Al prezzo di 2,90 euro al mese: apri il tuo conto Next a questo link e inserisci in fase di registrazione il codice promo “SUPER” per ricevere subito un bonus da 20 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.