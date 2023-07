Con HYPE semplifichi la gestione del denaro e puoi ottenere 80€ di bonus

HYPE offre un conto online con IBAN italiano, carta di pagamento e un’app con numerosi strumenti pensati per semplificare la gestione delle spese quotidiane.

La richiesta per aprire il conto di HYPE si effettua completamente online, scaricando l’app e seguendo una semplice e veloce procedura di registrazione.

Con la promozione in corso è possibile ottenere un bonus di 80€ aprendo un conto Hype o effettuando l’upgrade a Next o Premium entro il 22 luglio. Per ottenere il bonus è necessario inserire il codice promo HYPE80 in fase di registrazione, accreditare lo stipendio o pensione sul conto e spendere almeno 80€ con la carta Hype. Il bonus di 80€ si riceverà sotto forma di rimborso direttamente sul proprio conto Hype.

Con il conto HYPE si avrà a disposizione una carta virtuale disponibile in app. La carta è protetta da crittografia e si può utilizzare per effettuare pagamenti online o in negozio, in totale sicurezza. Scegliendo invece il conto HYPE Next o Premium, si riceverà gratuitamente anche una carta fisica Mastercard contactless con cui prelevare in tutto il mondo.

Direttamente dall’app è possibile impostare limiti di spesa personalizzati sulle carte di pagamento e anche bloccare temporaneamente la carta in caso di furto o smarrimento.

Il conto permette di inviare e ricevere denaro con i propri contatti in modo completamente gratuito e in tempo reale.

In più, grazie alla funzione Radar, si avrà sempre una panoramica chiara di dove e come si stanno spendendo i soldi e, se si hanno più conti, è possibile collegarli tutti con HYPE e controllare i movimenti effettuati da qualsiasi banca.

L’app consente anche di creare dei salvadanai digitali per mettere da parte le somme che si desidera risparmiare in questo modo anche raggiungere gli obiettivi di risparmio sarà più semplice.

Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta e le promozioni in corso di Hype clicca qui.

