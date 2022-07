Con illimity 2,75% sul conto deposito

In un mondo di incertezze, con crisi di vario tipo, saper dove conservare il proprio denaro per farlo fruttare è tutt’altro che semplice.

L’asset dei conti deposito rappresenta una delle poche certezze, con un’ottimo bilanciamento tra rischio, pressoché nullo, e una percentuale di utile più che apprezzabile. Sono molti infatti gli italiani (e non solo) che ricorrono a questa formula per tutelare i propri guadagni.

In tal senso, Banca illimity offre una delle migliori opzioni attualmente presenti sul mercato. Stiamo parlando di un istituto con sede a Milano ma che opera in tutta l’Eurozona, caratterizzata da una serie di servizi pratici e innovativi.

L’ente bancario, nato nel 2018, si pone dunque sul mercato come una delle realtà italiane più importanti, come testimoniano il numero di italiani che si sta affidando in numero sempre maggiore ai suoi servizi.

Nello specifico, il conto deposito di illimity offre un interesse pari al 2,75%, difficilmente eguagliato da altre offerte attualmente disponibili altrove.

Il conto deposito di illimity offre grande flessibilità e un tasso d’interessi elevato

illimity è in grado di offrire conti deposito personalizzati, gestibili in maniera semplice attraverso lo smartphone. L’assenza di spese iniziali e periodiche, rende questo tipo di investimento molto conveniente per qualunque tipo di investitore.

Grazie al sistema home banking, gestibile anche via app, è possibile avere sempre sotto controllo il proprio denaro, ovunque il cliente si trovi. La possibilità di creare un numero illimitato di depositi e la copertura del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi offrono ampio spazio manovra e serenità all’investitore.

Tutti vantaggi che rendono il conto deposito di illimity un ottimo tassello in un piano di investimento su vasta scala. Per i piccoli investitori invece, è un’azione utile per contrastare il dilagare dell’inflazione.

Nello specifico la formula con interessi del 2,75% è un’offerta proposta da illimity fino al 29 settembre 2022 e interessa i conti deposito con scadenza da 24 a 60 mesi.

