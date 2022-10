Con illimity conti deposito con interessi fino al 4%

I conti deposito stanno vivendo una grande popolarità negli ultimi anni. La crisi ormai dilagante, così come l’inflazione, sono un pericolo per chi ha messo da parte un gruzzolo.

Le condizioni poco convenienti dei classici conti bancari, abbinati al costo della vita che cresce costantemente, non sono facili da contrastare.

Trovare un investimento solido e con una rendita interessante non è semplice e, in questo contesto, i conti deposito proposti da illimity rappresentano una piacevole eccezione alla regola.

Aprendo un conto illimity a canone zero entro il 13 dicembre 2022 infatti, è possibile avere accesso a un’offerta a dir poco interessante. Si parla di un conto deposito che può raggiungere il 4% di interessi, difficilmente riscontrabile altrove.

Conti deposito illimity: un ottimo modo per proteggere il tuo denaro in tempo di crisi

illimity permette di investire in un conto deposito sia svincolabile che non vincolabile, con la possibilità di ottenere gli interessi annualmente.

Una volta che si possiede un conto sulla piattaforma, aprire un nuovo conto deposito è alquanto semplice: l’operazione richiede solo pochi secondi e avviene tramite app mobile.

Ciò consente di creare più conti con diverse scadenze e modalità, rendendo di fatto la propria strategia finanziaria più solida e variegata.

In tal senso è possibile optare per un piano più sicuro, con somme svincolabili e scadenze brevi (ma con interessi più bassi) oppure agire con più decisione, optando per somme vincolate e scadenza a 60 mesi, ottenendo il 4% di interessi.

Non va poi dimenticato che illimity è un conto online completo, in grado di offrire anche altri aspetti interessanti oltre ai conti deposito. Lo stesso è infatti abbinato a una carta di debito, oltre ad essere garantito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, a testimonianza della serietà del servizio.

