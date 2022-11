Con myPOS trasformi il tuo smarphone in un POS virtuale

Con myPOS puoi trasformare qualsiasi dispositivo intelligente in un terminale POS online.

Il sistema di pagamento virtuale di myPOS è facile da usare e ti aiuterà ad accettare pagamenti con carta anche a distanza e anche se non hai un terminale POS.

Non dovrai installare nessun software, non sono richieste complesse attività d’integrazione, risorse costose o hardware aggiuntivi.

Utilizzando il MO/TO Terminale Virtuale potrai accettare i pagamenti con carta via e-mail o per telefono. Una volta che l’acquirente avrà completato il pagamento, il denaro viene istantaneamente messo al sicuro sul tuo conto myPOS. Da lì, puoi effettuare trasferimenti o prelievi di contanti e pagare in tutto il mondo con la carta Business.

Potrai accettare pagamenti online con carta senza addebiti mensili, non è previsto nessun costo mensile addebitato per il servizio.

Il sistema di pagamento virtuale di myPOS è utilizzabile su qualsiasi dispositivo: il tuo computer, cellulare o tablet, ovunque tu vada. Ti serve soltanto una connessione Internet. Sia per telefono che di persona, sarai sempre in grado di accettare i pagamenti con carta virtuale.

Le transazioni possono essere monitorate in tempo reale e da qualsiasi luogo tramite myPOS Mobile app, ed è anche possibile assegnare un accesso specifico ai dipendenti, in modo che anche loro possano accettare pagamenti.

Come attivare MO/TO POS Virtuale di myPOS in pochi semplici step

1. Registra il tuo conto di moneta elettronica gratuito con myPOS.

2. Accedi al tuo conto esercente myPOS e, nel menu Ricevi Pagamenti, scegli Ricevi pagamento con MO/TO Terminale Virtuale.

3. Seleziona il menu MO/TO POS Virtuale e invia la richiesta

Ricevi conferma da myPOS dell’eventuale idoneità della tua attività per il servizio.

4. Dopo l’approvazione, puoi accettare pagamenti dal tuo dispositivo preferito senza dover pagare canoni mensili. Il regolamento di tutti i pagamenti è immediato e l’importo compare istantaneamente sul tuo conto.

Per conoscere tutte le soluzioni di pagamento offerte da myPOS clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.