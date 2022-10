Con questa carta ottieni fino a 7 settimane di credito gratis

Una carta di credito senza commissioni, canone e senza conto corrente bancario collegato, fino a qualche anno fa, rappresentava una vera e propria “utopia”. Oggi a colmare questo vuoto c’è Carta YOU, la carta di credito Mastercard ideata da Advanzia Bank che offre canone azzerato per sempe. Ma non solo: sono diversi i vantaggi offerti dal servizio, come la possibilità di ottenere fino a 7 settimane di credito gratis. Ecco come fare.

Come ottenere il credito gratis

Normalmente, quando si parla di carte di credito, gli interessi vengono applicati su tutte le transazioni a partire dalla data dell’operazione, ma solo se l’importo totale dovuto non viene saldato entro la data di scadenza indicata. Carta YOU, nella compensazione totale, rinuncia al diritto di richiedere gli interessi, ad eccezione di quelli su prelievi e bonifici.

Se effettui un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (il 16 di ogni mese), riceverai il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e potrai saldarlo fino al 3 del mese seguente. Così ottieni un pagamento differito e senza interessi sui tuoi acquisti fino a 7 settimane. Ad esempio: se effettui un acquisto il 16 novembre, avrai tempo fino al 3 gennaio per pagare, dopo aver ricevuto il riepilogo a metà di novembre.

Ovviamente è necessario essere titolari di Carta YOU per accedere a questa opportunità: puoi richiederla gratuitamente cliccando qui.

Altri vantaggi di Carta YOU

I costi sono sicuramente l’aspetto più interessante di questa soluzione proposta da Advanzia Bank. Oltre al canone gratuito per sempre, anche le commissioni per il prelievo di contanti in tutto l mondo e per l’utilizzo all’estero sono azzerate. Gratis anche la commissione di cambio valuta, oltre che l’emissione della carta, a spedizione e l’eventuale blocco della carta,la commissione d’incasso e il PIN sostitutivo.

L”utente dovrà pagare solamente in alcune circostanze: in caso di invio di carta sostituiva, addebito diretto SEPA non autorizzato, duplicato di comunicazione cartaceo e la commissione di sollecito. Inclusa gratuitamee nel prezzo c’è anche una comoda assicurazione viaggio, completa e con copertura totale per partire senza pensieri.

Un’altra interessante opzione disponibile è l’opzione di pagamento frazionato flessibile: potrai decidere ogni mese la quota da pagare al momento della ricezione del riepilogo, senza pressioni. Inoltre, come abbiamo già anticipato, per richiedere Carta YOU non è necessario cambiare per forza banca. La fattura di pagamento sarà inviata tramite bonifico bancario anche da un conto già esistente, anche non di Advanzia Bank.

Riepilogo vantaggi Carta YOU e come richiederla

Sommando tutti i vantaggi, una volta richiesta Carta YOU otterremo:

Nessuna commissione annuale per sempre

Nessuna commissione per il prelievo in contanti

Nessuna commissione per acquisti effettuati all’estero

Assicurazione di viaggio gratuita e completa

Credito gratuito fino a 7 settimane

Nessun bisogno di cambiare banca

Servizio clienti gratuito attivo 24 ore su 24

Riepilogo delle transazioni online

Portale online di assistenza clienti

Pagamento Contactless

Mastercard SecureCode

Puoi richiedere Carta YOU in pochissimi minuti, collegandoti a questo link e seguendo le istruzioni a schermo. L’emissione e la consegna a casa in pochi giorni sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.