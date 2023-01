Con questo dispositivo POS paghi commissioni basse e nessun canone

Alla luce dei recenti e, a quanto pare, definitivi sviluppi in merito ai pagamenti tramite dispositivo POS, sia i commercianti che i professionisti continueranno a essere obbligati ad accettare anche quelli di importo sotto i 60 euro.

Per fortuna, esistono soluzioni ideali che avvantaggiano notevolmente i titolari di partita IVA, soprattutto prive di costi fissi aggiuntivi.

Una delle migliori proposte in tale senso arriva da myPOS, che consente l’accesso a un POS mobile, il quale può essere usato sia in modalità wireless che mobile.

La peculiarità di questo terminale è l’assenza del canone e le commissioni basse sui pagamenti.

Stiamo parlando di myPOS Go, da acquistare in questa pagina al modico prezzo di 39 euro. Non è previsto alcun canone o costi ricorrenti.

Inoltre, con questa soluzione myPOS, ma anche con tutte le altre, si ottiene immediatamente l’accredito sul proprio conto dell’importo della transazione.

Un dispositivo POS di myPOS per risparmiare sui costi di transizione

Scegliendo un dispositivo POS di myPOS, si otterranno degli indubbi vantaggi, tra cui la possibilità di usarlo in mobilità grazie alla SIM dati gratuita inclusa.

Oltre a myPOS Go, in questa pagina ci sono altre due interessanti soluzioni: myPOS Carbon, che costa 219 euro, e myPOS Slim, il cui costo è di 199 euro.

Parlando, invece, specificatamente di commissioni, indipendentemente dal tipo di pagamento, la commissione è unica e ammonta a 5 centesimi di euro più l’1,2% dell’importo della transazione.

Una combinazione dagli indubbi vantaggi, soprattutto per coloro che necessitano di un terminale a canone azzerato in quanto i pagamenti tramite POS sono pochi.

Come detto in precedenza, la grande opportunità data dai dispositivi myPOS è di sfruttare totalmente il credito d’imposta sul 30% delle commissioni e l’agevolazione fiscale.

Cliccando su questo link, la procedura di acquisto è molto semplice e snella, così come quella per attivare un account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.