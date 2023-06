Con Revolut Premium l'assicurazione viaggio è inclusa

Revolut offre un conto multi-valuta che permette di detenere e inviare denaro in oltre 30 valute diverse, e che integra numerose funzionalità per rispondere ad ogni tipo di esigenza.

Il conto di Revolut si può attivare online ed è disponibile sia in versione gratuita scegliendo il profilo Standard, oppure nelle versioni a pagamento Plus (2,99 € al mese) Premium (7,99 € al mese) e Metal (13,99 € al mese).

Con la promozione in corso Revolut permette di attivare l’abbonamento Premium gratuitamente per 3 mesi, offrendo la possibilità di provare tutte le funzionalità senza alcun costo aggiuntivo.

Il conto si gestisce completamente online da smartphone tramite l’app di Revolut, che integra numerose funzionalità pensate per rendere semplice la gestione delle spese quotidiane.

Tramite l’app è possibile inviare e ricevere denaro, condividere le spese, ed anche effettuare pagamenti di bollette e tasse tramite PagoPa senza alcuna commissione.

L’app offre la possibilità di impostare limiti di spesa e budget per diverse categorie, in più Revolut mette a disposizione analisi di spesa settimanali che offrono un quadro completo delle abitudini di spesa, aiutando a gestire con più consapevolezza il proprio denaro. Direttamente dall’app è anche possibile creare dei salvadanai digitali e impostare obiettivi e scadenze per risparmiare con più facilità.

Gli account Premium e Metal, oltre ad integrare tutte queste funzionalità, consentono di avere accesso a numerose offerte esclusive come pass gratuiti per le lounge aereoportuali, e l’accesso ad un programma di cashback che permette di ottenere fino al 10% sulle prenotazioni dei soggiorni tramite app.

I profili Premium e Metal includono anche copertura sui voli in ritardo e assicurazione sul bagaglio, oltre ad una copertura assicurativa per gli sport invernali.

Per provare Revoult premium gratuitamente per 3 mesi clicca qui.

