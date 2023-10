Con SelfyConto hai il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi

Desideri che i tuoi risparmi possano rendere di più? Con SelfyConto, il tuo desiderio diventa realtà. Grazie a un’offerta imperdibile, ora puoi ottenere il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Andiamo a scoprire i dettagli di questa incredibile opportunità.

SelfyConto: 4% annuo lordo e tutti i vantaggi

Puoi iniziare a vincolare anche una piccola cifra con soli 100€. Questo significa che non devi necessariamente investire grandi somme per ottenere un rendimento eccezionale. Basta decidere quanto desideri vincolare e sarai pronto a iniziare a guadagnare il 4% annuo lordo.

SelfyConto ha a cuore le tue esigenze finanziarie, soprattutto se sei giovane. Il canone di tenuta conto è gratuito per il primo anno, e se hai meno di 30 anni, rimarrà gratuito fino a quando non compirai 30 anni. Questo ti consente di risparmiare sui costi bancari mentre ti godi i vantaggi del tuo conto.

La carta di debito di SelfyConto è non solo gratuita ma anche sostenibile. È realizzata al 100% in PVC riciclato, quindi puoi sentirsi bene sapendo che stai facendo la tua parte per l’ambiente mentre gestisci le tue finanze.

Con SelfyConto, puoi dire addio alle spese nascoste. I prelievi in area Euro sono gratuiti e senza limiti di operazioni. Inoltre, le principali operazioni bancarie, come bonifici, addebiti utenze, pagamento di bollettini postali e ricariche telefoniche, sono totalmente gratuite.

Per accedere a questa straordinaria offerta, dovrai essere un nuovo cliente sottoscrittore di SelfyConto, Conto Mediolanum o conto Professional, in qualità di primo intestatario. Sarà necessario accreditare lo stipendio e richiedere entro il 15/12/2024 la costituzione di depositi a tempo della durata di 6 mesi.

Il tasso annuo lordo è garantito e il vincolo minimo è di soli 100€, fino a un massimo di 500.000€ per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale (dal 08/09/2023 al 08/11/2023).

In poche parole, SelfyConto ti offre un’opportunità straordinaria per far crescere i tuoi risparmi. Non perdere questa occasione di ottenere il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Unisciti a SelfyConto oggi stesso e inizia a ottenere di più dai tuoi risparmi.

