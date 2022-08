Con SelfyConto in regalo 3.000€ in buoni carburante Q8

L’aumento dei prezzi di benzina e altri carburanti è evidente per chiunque, visto che la sua crescita sembra ormai inarrestabile.

Grazie all’iniziativa di SelfyConto però, è possibile partecipare a un concorso che può rendere meno costoso il pieno delle nostre vetture.

La piattaforma, nota per combinare un’ottimo conto online con una carta prepagata flessibile e funzionale, ha messo in palio un premio composto da 60 buoni carburante Q8 da 50 euro, per un valore complessivo di 3.000 euro.

Per poter partecipare al concorso è necessario aprire un account su SelfyConto come primo intestatario entro il 21/09/2022. Fatto ciò, la piattaforma effettuerà automaticamente l’estrazione dei vincitori dei buoni.

Al di là del concorso in sé, questo servizio è però in grado di offrire anche altre attrattive a livello pratico.

SelfyConto: il conto online che permette di gestire il denaro nel miglior modo possibile

SelfyConto è una piattaforma che abbina tutta la certezza di un istituto bancario tradizionale come Banca Mediolanum con le più interessanti innovazioni nel contesto dell’home banking.

Si tratta di un conto online e di una carta con canone di tenuta a zero per i sottoscrittori con età massima di 30 anni. Per i più “maturi” invece, il canone di tenuta risulta gratuito per il primo anno.

La carta di debito inclusa è gratuita e offre diverse condizioni vantaggiose, come prelievi ATM a costo zero in area Euro. La stessa poi, si dimostra anche rispettosa dell’ambiente: si tratta di una carta che infatti è stata realizzata con il 30% in meno di plastica rispetto alle altre prepagate.

Utilizzando SelfyConto poi, risultano gratuite tutte le principali azioni solitamente legate a un conto corrente, come il pagamento di bollettini e di bonifici.

A rendere il connubio tra conto online e carta ancora più vincente è l’app Mediolanum, che permette di tenere sotto controllo il flusso finanziario, con report riguardanti entrate e uscite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.