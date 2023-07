Con ToT pagamenti RiBa senza commissioni e tanto altro: i dettagli

Tot offre una gamma di funzionalità particolarmente vantaggiose per le attività contabili e amministrative, tra cui i pagamenti RiBa senza commissioni.

Con il suo sistema innovativo, Tot semplifica la gestione quotidiana, fornendo agli utenti strumenti moderni per monitorare senza sforzo fatture, flussi di cassa e pagamenti imminenti.

Ciò garantisce una perfetta integrazione con gli strumenti di fatturazione esistenti, risparmiando tempo prezioso e risorse che possono essere allocate per l’espansione aziendale.

Garantire la sicurezza e la protezione dei tuoi fondi è della massima importanza per Tot. Per raggiungere questo obiettivo, ha stretto un’alleanza strategica con Banca Sella, un importante istituto finanziario italiano.

Attraverso questa partnership, Tot garantisce la salvaguardia di tutti i depositi dei clienti, con una copertura massima di 100.000 euro.

Inoltre, gli utenti godono del vantaggio unico di poter depositare contanti gratuitamente presso qualsiasi filiale di Banca Sella, un vantaggio distinto non offerto tipicamente dalle piattaforme digitali.

Nuove funzionalità Tot e pagamenti RiBa senza commissioni

Tot è noto per i suoi servizi eccezionali che mirano a snellire e semplificare i processi di pagamento.

Una caratteristica degna di nota è la possibilità di effettuare pagamenti RiBa senza commissioni, con l’ulteriore comodità di gestire questi pagamenti fino all’ultimo giorno disponibile.

Inoltre, la piattaforma offre agli utenti la possibilità di utilizzare il servizio SDD, che consente il facile pagamento di varie utenze associate alle loro attività.

Sono compresi tasse, utenze, canoni, bolli e ogni altro pagamento richiesto dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali.

Tot fornisce servizi aggiuntivi attraverso partnership con diverse aziende, oltre ai suddetti benefit.

Una di queste partnership è quella con Axerve, che consente agli utenti di accedere a un’offerta Point of Sale (POS) a condizioni vantaggiose.

Inoltre, Tot collabora con Lokky per offrire prestazioni assicurative su misura per le tue esigenze aziendali.

Gli sforzi di Tot vanno oltre. Nei prossimi mesi, in particolare entro la fine dell’estate 2023, la società ha reso pubblici i suoi piani per incorporare Apple Pay, un sistema di pagamento mobile ampiamente riconosciuto.

Questa aggiunta servirà come ulteriore progresso nella missione in corso di Tot per semplificare e modernizzare l’amministrazione finanziaria per le persone in piccole imprese, lavoro freelance e lavoro autonomo.

