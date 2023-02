Con VIABUY hai i vantaggi del conto in banca, senza la banca

Se stai cercando uno strumento di pagamento che metta insieme i vantaggi del conto corrente classico e quelli di una carta di pagamento, devi puntare su VIABUY.

Con questa carta conto hai tra le mani un mezzo che ti consente di effettuare acquisti sia online che nei negozi fisici e di prelevare contante ovunque.

Inoltre, grazie all’IBAN lussemburghese e tedesco potrai inviare gratuitamente bonifici bancari.

VIABUY è una carta che rientra nella categoria delle prepagate operante sul circuito MasterCard e legata a un servizio di home banking digitale completo.

Non sono previste le consuete verifiche di solvibilità tipiche della richiesta di una carta di credito, poiché siamo di fronte a una soluzione di pagamento diversa.

Inoltre, l’assenza di burocrazia è un altro grande vantaggio, che rende più veloce l’emissione della carta. Se desideri ulteriori informazioni in merito alla carta VIABUY puoi cliccare su questo link.

Tutti i vantaggi del conto in banca, senza però banca e verifiche di solvibilità

È la semplicità che caratterizza principalmente la proposta di VIABUY, ma anche l’immediatezza dell’offerta.

Avrai a disposizione un codice IBAN lussemburghese e tedesco, che ti consente di accedere a tutti i principali servizi e vantaggi del conto in banca.

Inoltre, oltre al già citato servizio di home banking digitale al 100%, con la carta prepagata potrai prelevare e pagare ovunque grazie al circuito MasterCard.

Se decidi di aprire il conto, non sarai costretto a presentare documenti per la verifica della solvibilità. Quindi, se sei moroso o protestato, non avrai problemi a ottenere Carta VIABUY.

La procedura per inoltrare la richiesta è molto semplice e veloce. In pochissimi giorni, una volta accettata, ti verrà recapitata la carta direttamente a casa.

La quota di emissione è pari a 69,90 euro una tantum, mentre il canone annuale ammonta a 19,90 euro.

Costi veramente irrisori se si pensa a quelli che attualmente vengono applicati dalle banche per emettere carte di credito o debito.

