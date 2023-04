Con VIABUY hai la tua banca a portata di mano, scopri tutti i vantaggi

VIABUY rappresenta alla perfezione il concetto “avere la banca a portata di mano”. È insomma l’alternativa che stavi cercando conto online tradizionale.

VIABUY offre un modo sicuro e senza stress per gestire le tue finanze con un conto IBAN e una carta di debito MasterCard.

Ciò ti consente di effettuare pagamenti, prelievi e acquisti senza alcuna preoccupazione.

Aprire il conto VIABUY è un gioco da ragazzi. Devi compilare un modulo online con le tue informazioni personali e selezionare il colore della tua carta preferita tra nero o oro.

Sarai sollevato nel sapere che non è necessario mostrare alcuna prova di reddito o stabilità finanziaria, né visitare uno sportello fisico.

Conto VIABUY: la banca a portata di mano con tanti vantaggi

L’aspetto lussuoso di VIABUY MasterCard, completo di numeri in rilievo, imita una vera carta di credito.

Tuttavia, a differenza delle carte di credito tradizionali, non è presente una linea di credito. Puoi spendere solo ciò che depositi sul tuo conto online VIABUY.

Il tuo conto digitale VIABUY possiede un IBAN lussemburghese o tedesco, in base alla tua residenza.

Puoi ricaricare il tuo conto utilizzando il bonifico bancario o accreditando il tuo stipendio mensile direttamente sul tuo IBAN.

La VIABUY MasterCard è accettata a livello globale ovunque. Questo circuito è una delle opzioni di pagamento preferite al mondo.

Oltre a effettuare bonifici bancari online, puoi anche prelevare contanti dagli sportelli automatici.

Se risiedi in Germania, ora puoi comodamente effettuare transazioni con il tuo smartphone tramite Apple Pay.

VIABUY garantisce la sicurezza dei tuoi fondi poiché la carta viene rilasciata da un istituto di moneta elettronica nell’UE secondo rigide normative.

La garanzia di rimborso Zero Liability di MasterCard ti fornisce anche una protezione completa. Puoi accedere in modo sicuro al tuo conto tramite l’app VIABUY o il browser web e ricevere una notifica via e-mail per ogni transazione.

Se vuoi aprire il conto e ricevere la MasterCard VIABUY in colore oro o nero, clicca sul link sottostante:



VIABUY è un servizio davvero completo per chi ha necessità o preferisce non sfruttare un conto corrente convenzionale o per chi preferisce la sicurezza di una prepagata ad una classica carta di debito o di credito. Come dicevamo, è come avere la banca a portata di mano.

