Compra online e risparmia con il cashback: la rivoluzione di Woolsocks

Premiata come una tra le “100 migliori idee dell’anno” dalla rivista Actualidad Económica – El Mundo – Spagna -, Woolsocks è una money app nata con l’obiettivo di aiutare gli utenti a raggiungere la propria libertà finanziaria.

Dotata di strumenti intelligenti che permettono di avere il pieno controllo del proprio denaro, Woolsocks aiuta gli utenti a ottenere sconti sui propri acquisti, individuare i costi superflui, analizzare le proprie spese e investire il proprio denaro.

L’applicazione, ideata dai fondatori di DEGIRO e disponibile su Play Store e App Store, è gratuita e permette di collegare tutti i tuoi conti bancari in unica app per avere tutto sotto controllo e ottenere numerosi vantaggi.

Le funzionalità di Woolsocks

Cashbak sugli acquisti

Collegando il proprio conto bancario, l’app permette di ottenere ricompense automatiche per i loro acquisti sia online che in negozio. Ad esempio, facendo spesa al supermercato, come Carrefour, e pagando con il conto che è stato collegato all’app, si ottiene automaticamente un cashback dello 0,5%. Mentre se si decide di fare acquisti online – oltre al cashback – si avrà accesso a offerte speciali fino al 35%.

È possibile ottenere ricompense automatiche su oltre 35.000 negozi partner troviamo Hotels.com, Nike, Booking, Adidas, Vueling, SHEIN, Aliexpress, Pandora.

Possibilità di donare denaro a organizzazioni no profit

Tutto il denaro ricevuto dai cashback viene inviato al “Cashback Sock”: un conto digitale dal quale è possibile ritirare i risparmi o anche donarli per una buona causa ad un’ organizzazione non profit. In questo modo, anche Woolsocks sosterrà la causa rinunciando a qualsiasi tipo di margine. È possibile scegliere la percentuale di risparmio che si vuole donare e sostenere fino a 5 fundraisers.

Check di abbonamenti indesiderati

Niente più prove di sette giorni che si trasformano in perdite di denaro per i due anni seguenti. Dai servizi di streaming alle iscrizioni in palestra, Woolsocks può individuare e segnalarti gli abbonamenti “zombie” che potresti aver dimenticato e ti permette di cancellarli con un solo click dall’interno dell’app.

Integrazione di tutti i conti bancari

Collegando i tuoi conti bancari all’applicazione potrai avere un quadro generale di tutte le tue finanze. Woolsocks offre la possibilità di visualizzare tutti i movimenti in un’unica app, sia le entrate che le uscite vengono automaticamente raggruppate in categorie, in questo modo si potrà visualizzare la propria situazione finanziaria attraverso dei semplici grafici.

Conto risparmio

Woolsocks offre ai propri clienti l’opportunità di aprire un conto di risparmio protetto fino a 100.000 euro dal Sistema tedesco di garanzia dei depositi (DGS). Il conto è dotato di un IBAN, attraverso il quale è possibile inviare o ricevere denaro e i tuoi risparmi frutteranno nel corso del tempo.

