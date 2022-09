Con Woolsocks risparmi e guadagni cashback sugli acquisti

Woolsocks è un’applicazione per gestire le finanze personali, semplifica la gestione delle spese, incoraggia il risparmio e rende conveniente il cashback.

Woolsocks consente di:

creare un piano di risparmio;

tracciare le spese;

gestire le scadenze dei pagamenti;

ottimizzare il budget per voci di spesa;

raccogliere le informazioni da diversi conti bancari.

Woolsocks è pensato per chiunque abbia un conto presso una banca. Si rivolge a chi vuole gestire in modo attivo le proprie finanze tramite report che combinano i dati di diversi conti e una funzione di offerta sugli acquisti grazie alle migliori offerte con cash back.

L’applicazione si colloca a metà strada tra un servizio di gestione finanziaria e un servizio di assistenza agli acquisti, quindi è interessante sia per chi ha bisogno di una rapida panoramica delle informazioni sui risparmi sia per chi vuole approfittare delle opportunità di spesa.

Il cashback di Woolsocks

Woolsocks offre fino al 50% di cashback sugli acquisti effettuati in 35.000 negozi nell’intero continente europeo.

Grazie all’intelligenza artificiale, l’app Woolsocks offre le migliori condizioni di acquisto in base ai criteri impostati dall’utente, che possono essere per prodotto, per servizio o per importo di cash back.

Il cash back viene solitamente calcolato sul prezzo di acquisto e può essere trasferito da un’apposita sezione a un conto di risparmio oppure a un ente di beneficenza.

Per iscriversi al servizio Woolsocks è necessario scaricare l’app da questa pagina. Una volta scaricata e avviata, sarà necessario indicare la lingua, il Paese di residenza è inserire alcuni dati personali, come nome, cognome e indirizzo email.

