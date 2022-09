Conti online e assicurazioni: qual è la soluzione migliore?

I conti correnti online offrono una serie piuttosto ampia di vantaggi a livello di pagamenti e gestione delle finanze.

Alcune soluzioni però, si spingono per oltre spaziando anche nel settore assicurativo. In questo senso, avere un conto presso tali piattaforme, offre scenari tanto inaspettati quanto vantaggiosi.

Nel contesto delle assicurazioni viaggio, per esempio, è possibile ottenere notevoli certezze quando ci si reca all’estero per una vacanza o per un viaggio di lavoro.

A offrire servizi di questo tipo sono diversi conti ma, per chi da particolare importanza all’ambito assicurativo, quale può essere la miglior scelta del settore?

La risposta a tale quesito è, senza ombra di dubbio, SelfyConto. Stiamo parlando della piattaforma digitale offerta da Banca Mediolanum che, grazie a tutta la sua esperienza, ha reso questo conto digitale uno dei più interessanti in circolazione.

Conti online e assicurazioni sono un binomio vincente: ecco quale soluzione rappresenta il top del settore

Perché SelfyConto è la scelta ideale per chi vuole abbinare una formula assicurativa con il proprio conto corrente online?

In realtà, aprendo questo tipo di conto si hanno ben 3 formule assicurative incluse come:

SelfyCare Pet , per proteggere i nostri amici a quattro zampe. La polizza in questione offre un rimborso per le spese veterinarie con intervento chirurgico in caso di infortunio, malattia e parto cesareo;

, per proteggere i nostri amici a quattro zampe. La polizza in questione offre un rimborso per le spese veterinarie con intervento chirurgico in caso di infortunio, malattia e parto cesareo; SelfyCare Travel , una polizza per proteggere i viaggi direttamente app, scegliendo diverse tra due formule (Smart e Top) per viaggiare in totale relax;

, una polizza per proteggere i viaggi direttamente app, scegliendo diverse tra due formule (Smart e Top) per viaggiare in totale relax; SelfyCare LifeProject, per tutelare uno specifico progetto di vita (come spese per l’educazione dei figli) in caso di decesso.

Il tutto tenendo poi conto anche degli altri vantaggi legati al conto.

Tra le altre cose, per esempio, è possibile richiede un prestito da 2.000 a 15.000 euro, con TAN fisso 5,80%, TAEG massimo 5,97% con spese di istruttoria e imposta sostitutiva gratuite. Il tutto attraverso pochi e semplici tocchi sul display dello smartphone.

Con SelfyConto poi, è possibile ottenere anche una carta di debito gratuita con la quale effettuare prelievi ATM in zona Euro a costo zero.

Una serie di vantaggi che rende questa piattaforma adatta a qualunque tipo di utente e necessità.

