Conti online e solidità: qual è la scelta migliore?

Quando si parla di conti online e solidità, ci si riferisce a un argomento alquanto delicato.

Sebbene le piattaforme serie che trattano l’home banking offrano ampie certezze infatti, così come le banche tradizionali sono potenzialmente un rischio. I fallimenti bancari non sono di certo all’ordine del giorno, ma per i proprietari di un conto può essere una paura ben percepibile.

Tralasciando servizi poco conosciuti e con ben poche garanzie, quale piattaforma offre maggiori garanzie in tal senso. Tra i conti più solidi figura senza ombra di dubbio SelfyConto, una piattaforma gestita da Banca Mediolanum.

Questo istituto bancario, uno dei più noti non solo in Italia ma anche in Europa, può vantare un indice di solidità pari al 21%. Di fatto, stiamo parlando di una delle banche più sicure dell’intero continente.

A certificare questa fiducia poi, vi è anche un’indagine Doxa. Secondo questa, Banca Mediolanum ha il 97% di clienti soddisfatti. Ciò lascia presagire, come vedremo in seguito, che SelfyConto offre anche altre certezze oltre alla solidità.

I vantaggi di SelfyConto sono molteplici e rendono questa soluzione apprezzata da svariate tipologie di investitori.

La possibilità di ottenere il 2% di interessi lordi sulle somme vincolate a 6 mesi, risulta un vantaggio non da poco per gli investitori prudenti ma che non vogliono rinunciare a un tasso interessante.

La carta di debito gratuita legata a SelfyConto è anch’essa molto interessante, con prelievi ATM in Italia e zona Euro senza commissioni. Attraverso la relativa app poi, è possibile effettuare le operazioni più comuni (come bonifici bancari o ricariche telefoniche) senza costi aggiuntivi.

Infine non va scordato che, aprendo un nuovo conto è possibile ottenere un buono regalo da spendere su Amazon.it del valore di 200 euro.

SelfyConto dunque, oltre a proporsi come ottimo a livello di solidità, offre una quantità di vantaggi difficilmente raggiungibili dalla concorrenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.