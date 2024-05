Conto a canone zero con Fineco: prelievi gratis e molto altro con la nuova promo

Scegliere il conto corrente da aprire può essere complicato. Le opzioni sono tante e non sempre è facile individuare quella giusta per poter avere un conto davvero in linea con le proprie necessità. In questo momento, la scelta del conto, però, diventa più facile grazie alla promozione di Fineco. Per tutti i nuovi clienti alla ricerca di un conto corrente online a canone zero, infatti, c’è la possibilità di attivare la nuova offerta proposta dall’istituto.

Fineco mette ora a disposizione un conto online completo e con canone zero per un anno. Da notare, inoltre, che il canone è azzerabile anche successivamente, semplicemente rispettando una delle condizioni fissate dalla banca. Tra queste condizioni c’è anche l’accredito dello stipendio o della pensione. In più, Fineco propone prelievi e bonifici gratis, la possibilità di accedere al conto deposito con interessi al 3% e alla piattaforma di investimenti dell’istituto.

Per aprire il conto basta collegarsi al sito ufficiale di Fineco, tramite il box qui di sotto.

Conto Fineco: tutte le caratteristiche del conto a canone zero

Con Fineco è, quindi, possibile accedere a un conto corrente con le seguenti caratteristiche:

canone zero per un anno, invece di 3,95 euro al mese; successivamente il canone è azzerabile rispettando una delle condizioni fissate dalla banca (basta accreditare stipendio o pensione, ad esempio) e resta azzerato per i clienti Under 30

invece di 3,95 euro al mese; successivamente il canone è rispettando una delle condizioni fissate dalla banca (basta accreditare stipendio o pensione, ad esempio) e resta azzerato per i clienti Under 30 carta di debito inclusa , con un canone di 9,95 euro all’anno; con la carta è possibile effettuare prelievi gratis in Italia a partire da 100 euro di importo

, con un canone di 9,95 euro all’anno; con la carta è possibile effettuare a partire da 100 euro di importo bonifici gratis

carta di credito richiedibile al costo di 19,95 euro all’anno e con plafond da 1.600 euro

richiedibile al costo di 19,95 euro all’anno e con plafond da 1.600 euro possibilità di richiedere Cash Park , il conto deposito svincolabile con interessi al 3%

, il conto deposito svincolabile con accesso alla piattaforma di investimenti Fineco

Per richiedere Conto Fineco basta seguire il link qui di sotto.