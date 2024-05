Conto a canone zero e 50€ di cashback: ultime ore per la promo BPER

Chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente può sfruttare la promozione di BPER Banca. Per tutti i nuovi clienti, infatti, il Conto BPER è ora disponibile con canone zero e con la possibilità di ottenere 50 euro di cashback direttamente sul saldo del proprio conto.

Il canone, in particolare, è azzerato per tutti gli Under 35 mentre per gli Over 35 è previsto un canone zero per 3 mesi e poi la possibilità di azzeramento a tempo indeterminato con accredito di stipendio/pensione o con un bonifico mensile di almeno 1.000 euro.

Con il Conto BPER è inclusa anche la Carta di Debito Plus, con prelievi gratis dagli ATM del Gruppo BPER, e con bonifici senza commissioni se effettuati dalla piattaforma di Home Banking. C’è anche un servizio di consulenza dedicata, sia online che in filiale.

Per aprire Conto BPER sfruttando la promozione in corso c’è tempo fino al 31 maggio. La richiesta di apertura può avvenire direttamente tramite il sito di BPER, seguendo la procedura online qui di sotto.

Conto BPER: canone zero, 50 euro di cashback e molto altro

Con il conto corrente proposto da BPER è possibile sfruttare:

canone zero a tempo indeterminato (per gli Over 35 è necessario impostare l’accredito di stipendio/pensione oppure ricevere un bonifico mensile da almeno 1.000 euro)

(per gli Over 35 è necessario impostare l’accredito di stipendio/pensione oppure ricevere un bonifico mensile da almeno 1.000 euro) la Carta di Debito Plus con prelievi gratis dagli ATM BPER

dagli ATM BPER i bonifici online senza commissioni

Per quanto riguarda il cashback da 50 euro, invece, è necessario effettuare almeno 250 euro di spesa nel primo mese e almeno 250 euro di spesa nel secondo mese dall’apertura del conto, utilizzando la carta di debito, per ottenere il rimborso direttamente sul conto corrente (si tratta, quindi, di due cashback da 25 euro). Per accedere subito all’offerta, valida fino alla fine del mese di maggio, salvo proroghe, basta seguire il link qui di sotto.