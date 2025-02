Conto a canone zero e fino a 500€ in regalo su Amazon con Crédit Agricole

Scegliere un nuovo conto corrente diventa oggi molto più semplice e, soprattutto, molto più conveniente. Sfruttando la promo di Crédit Agricole, infatti, è possibile accedere al Conto Online, con canone azzerabile a tempo indeterminato e la possibilità di ottenere fino a 500 euro di Buoni Amazon in regalo. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole, tramite il link qui di sotto, e poi aprire il conto utilizzando il codice promo VISA.

Cosa prevede la promo di Crédit Agricole

Il Conto Online di Crédit Agricole ha un canone di 2 euro al mese che viene azzerato per 9 mesi e che può essere azzerato a tempo indeterminato rispettando una di queste condizioni:

avere meno di 35 anni

accreditare stipendio/pensione

avere un dossier titoli attivo

avere un patrimonio pari o superiore a 5.000 euro

Il conto ha la carta di debito Crédit Agricole Visa con canone zero per 2 anni (poi 2 euro al mese) e consente di sfruttare i prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole. Da notare che ci sono i bonifici senza commissioni (anche istantanei). Al conto può essere abbinato un Conto Deposito con interessi al 2,5% per 6 mesi oppure al 2,75% per 3 mesi.

Per i nuovi clienti è possibile ottenere fino a 500 euro di Buoni Amazon in regalo:

50 euro di “welcome bonus” aprendo il conto con il codice VISA

50 euro con l’accredito di stipendio o pensione

fino a 150 euro come cashback delle spese con carta effettuate nei primi 60 giorni; spendendo almeno 500 euro si ottiene un buono da 50 euro mentre arrivando a 3.000 euro sarà possibile ottenere 150 euro

fino a 250 euro invitando i propri amici (50 euro per ogni amico invitato)

Per sfruttare subito la promo basta raggiungere il sito ufficiale della banca, tramite il link qui di sotto. L’offerta richiede l’inserimento del codice VISA al momento della richiesta di apertura.