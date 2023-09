Conto a canone zero e interessi fino al 4,75% con Banca Progetto

Banca Progetto è sempre più un punto di riferimento per il mercato bancario italiano e il nuovo Conto Key può rappresentare, per tanti risparmiatori, la soluzione giusta per gestire il proprio denaro e incrementare il valore della propria liquidità in totale sicurezza.

Conto Key di Banca Progetto, infatti, è un conto corrente a canone zero, ma la proposta dell’istituto non si ferma qui: il conto è anche remunerato con un tasso di interesse del 2,5% fino al 31 marzo 2024 per chi apre prima del 30 settembre ed include una carta di debito internazionale Mastercard.

Ad arricchire i vantaggi per i clienti che scelgono Banca Progetto c’è la possibilità di attivare linee di deposito, sia svincolabili che non. Optando su quest’investimento, infatti, è possibile ottenere fino al 4,75% di interessi sulle somme depositate con una copertura del 100% dell’investimento fino a 100.000 euro.

Per aprire Conto Key di Banca Progetto è sufficiente seguire una semplice procedura di sottoscrizione online:

Conto Key di Banca Progetto: un’offerta bancaria completa e conveniente

Scegliendo Conto Key è possibile accedere a un conto corrente completo e conveniente. Banca Progetto propone per il suo conto:

canone zero , senza requisiti da rispettare per eliminare i costi di tenuta

, senza requisiti da rispettare per eliminare i costi di tenuta la carta di debito internazionale Mastercard con possibilità di 2 prelievi gratuiti ogni mese in Italia

in Italia bonifici gratuiti

interessi al 2,5%

A incrementare i vantaggi di Conto Key ci sono le linee di deposito che, come sottolineato in apertura, garantiscono fino al 4,75% di interessi (tasso annuo lordo) su depositi vincolati (ma è possibile optare per i depositi svincolabili). L’investimento è sempre protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che garantisce una copertura fino a 100.000 euro per risparmiatore.

Per aprire Conto Key è sufficiente seguire una veloce procedura online, accessibile dal link qui di sotto.

Una volta completata l’apertura del conto corrente è possibile accedere alle linee di deposito svincolabili o non svincolabili. Il tasso di interesse varia in base a quanto indicato nell’immagine qui di seguito. È possibile scegliere investimenti di breve durata o di lunga durata.

Una linea non svincolabile a 12 mesi, ad esempio, garantisce un tasso di interesse lordo annuo del 4%. In questo modo, ogni 10.000 euro investiti è possibile ottenere interessi netti di 276 euro. Molto interessanti sono anche le proposte sui depositi svincolabili, con un tasso lordo che arriva fino a ben il 4,5%.

Gli interessi maturati vengono liquidati su base trimestrale (per le linee non svincolabili) oppure a fine vincolo o alla data dello svincolo (per le linee svincolabili). Questo tipo di investimento, oltre a garantire la massima sicurezza grazie alla protezione del Fondo Interbancario, non prevede costi al netto della sola imposta di bollo prevista dalla normativa. La giacenza minima per l’investimento è di 5.000 euro.