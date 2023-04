Conto a zero spese con interessi al 4%: la promo di Banca Mediolanum sta per scadere

Restano pochi giorni per accedere all’offerta di Banca Mediolanum che, con il suo SelfyConto, propone a tutti i nuovi clienti la possibilità di richiedere un conto corrente a zero spese beneficiando, in aggiunta, di un tasso di interesse al 4% per i primi 6 mesi, accessibile semplicemente con l’accredito dello stipendio. La promozione terminerà il prossimo 30 aprile 2023.

Con l’offerta in corso è possibile sfruttare un conto corrente completo e senza costi, con carta di debito inclusa e con possibilità di richiedere la carta di credito (ad appena 1 euro al mese). In aggiunta, grazie alla promozione per nuovi clienti che accreditano lo stipendio, con il 4% di interessi è possibile ottenere un guadagno netto di 138 euro ogni 10.000 euro investiti in appena 6 mesi.

Per accedere all’offerta è possibile visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum. La richiesta di apertura di SelfyConto può essere completata anche con SPID, per velocizzare l’intera pratica.

SelfyConto di Banca Mediolanum: conto a zero spese con interessi al 4%, ecco l’offerta

L’offerta di Banca Mediolanum è da cogliere al volo. Con SelfyConto, infatti, è possibile sfruttare:

un conto a canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente attivando un prestito o un prodotto assicurativo, avendo un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro o, ancora più semplicemente, per gli utenti con meno di 30 anni

(invece di 3,75 euro al mese) e attivando un prestito o un prodotto assicurativo, avendo un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro o, ancora più semplicemente, per gli utenti con meno di 30 anni bonifici e altre operazioni senza commissioni

una carta di debito inclusa gratis per pagamenti e prelievi senza commissioni

inclusa gratis per una carta di credito richiedibile a 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

richiedibile a 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro interessi al 4% per i primi 6 mesi (accreditando lo stipendio): ogni 10.000 euro investiti si ricevono 138 euro di guadagno netto dopo 6 mesi fino ad un massimo di circa 2.000 euro raggiungendo la quota di investimento massimo di 500.000 euro

SelfyConto di Banca Mediolanum è accessibile direttamente online, tramite il sito ufficiale linkato qui di sotto.

C’è tempo fino al prossimo 30 aprile per attivare la promozione. Una volta completata l’apertura del conto corrente ci sarà tempo fino al successivo 10 luglio per effettuare il deposito e sfruttare il tasso di interesse agevolato. Gli interessi maturati saranno riconosciuti alla fine dell’investimento.

