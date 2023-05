Conto a zero spese e Buono Amazon in regalo con Banca Mediolanum

La promozione sta per terminare: mancano solo poche ore per poter aprire SelfyConto di Banca Mediolanum beneficiando della promozione di benvenuto che l’istituto riserva a tutti i nuovi clienti che scelgono il suo conto corrente online. Grazie a questa promozione, i nuovi clienti di Mediolanum possono contare su canone azzerato per 12 mesi (e azzerabile successivamente) e su di un conto a zero spese (tutte le principali operazioni bancarie sono senza commissioni).

In più, impostando l’accredito dello stipendio oppure effettuando acquisti per almeno 1.000 euro in 3 mesi con carta di debito, si riceverà un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per accedere all’offerta e richiedere l’apertura di SelfyConto è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il link qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: il conto a zero spese con 100 euro di Buono Amazon in regalo

Scegliere il conto online di Banca Mediolanum garantisce diversi vantaggi, caratterizzandosi come un conto a zero spese ricco di funzionalità. Per i clienti Mediolanum, infatti, è possibile sfruttare le seguenti caratteristiche:

il canone è azzerato per 12 mesi (invece di 3,75 euro) ed è azzerabile successivamente attivando un prodotto assicurativo, un prestito, un mutuo o raggiungendo 48 operazioni di compravendita titoli; il canone è sempre azzerato per Under 30

(invece di 3,75 euro) ed è attivando un prodotto assicurativo, un prestito, un mutuo o raggiungendo 48 operazioni di compravendita titoli; il canone è sempre azzerato per Under 30 nel conto è inclusa una carta di debito gratuita con possibilità di prelievi senza commissioni

con possibilità di è possibile richiedere una carta di credito con plafond di 1.500 euro al costo di 1 euro al mese

con plafond di 1.500 euro al costo di i bonifici sono gratis così come tutte le altre operazioni bancarie

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Banca Mediolanum, inoltre, c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per ottenere il bonus è sufficiente accreditare lo stipendio oppure effettuare almeno 1.000 euro di spesa con la carta di debito entro i primi 3 mesi dall’apertura del conto.

Per aprire SelfyConto di Banca Mediolanum basta seguire una semplice procedura di sottoscrizione online. Tale procedura può essere completata anche tramite SPID, velocizzando ulteriormente tutto l’iter che porta all’apertura del conto corrente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.