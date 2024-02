Conto a zero spese e interessi al 5% per 6 mesi con Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto corrente del momento: tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto non possono trascurare l’opzione proposta dalla banca milanese che garantisce una piena operatività a zero spese, aggiungendo diversi vantaggi.

Per tutti i nuovi clienti, SelfyConto propone interessi al 5% per 6 mesi. Basta accreditare lo stipendio e depositare la somma desiderata: in questo modo è possibile ottenere un guadagno netto di 186 euro per ogni 10.000 euro depositati, in appena 6 mesi.

In più, il conto di Banca Mediolanum include canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per Under 30 oltre a un’operatività completa senza commissioni con prelievi e bonifici gratis. Per richiedere l’apertura del conto è sufficiente seguire una procedura online tramite il sito di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum: il conto a zero spese su cui puntare oggi

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto completo, conveniente e ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche messe a disposizione dal conto troviamo:

canone zero per 12 mesi e sempre azzerato per Under 30 (invece di 3,75 euro al mese)

e sempre (invece di 3,75 euro al mese) carta di debito gratuita e con prelievi gratis in tutta l’area euro

in tutta l’area euro carta di credito richiedibile, in opzione, al costo di 1 euro al mese, con plafond di 1.500 euro (incrementabile)

richiedibile, in opzione, al costo di 1 euro al mese, con plafond di 1.500 euro (incrementabile) bonifici gratis

possibilità di utilizzare tutti i principali wallet digitali

accesso al servizio SelfyCredit Instant per richiedere un prestito personale con condizioni agevolate, fino a 20.000 euro, direttamente via app

Il conto corrente di Banca Mediolanum, inoltre, include, per i nuovi clienti, interessi al 5% per 6 mesi, impostando l’accredito dello stipendio. In questo modo è possibile ottenere un guadagno netto di 186 euro ogni 10.000 euro depositati.

Per aprire il conto basta seguire una semplice procedura online.