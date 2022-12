Conto Arancio: 2,50% per 12 mesi e Carta Mastercard gratis per 1 anno

Conto Arancio ING è il conto deposito del gruppo olandese a canone zero e 100% digitale. Il conto si può gestire direttamente da App, potrai accedere e confermare le tue operazioni con l’impronta, personalizzare il pin delle tue carte e visualizzarlo in qualsiasi momento.

Se apri il tuo Conto Corrente Arancio entro il 31 dicembre 2022 e vincoli le tue somme entro il 17 gennaio 2023 ottieni il 2,50% lordo per 12 mesi.

(In caso di necessità potrai anche svincolare le tue somme prima della scadenza; non ti saranno riconosciuti gli interessi, ma non avrai tempi di attesa. Ti basterà chiudere Deposito Arancio per ricevere subito il riaccredito dei tuoi risparmi su Conto Arancio.)

Inoltre, se richiedi la Carta di Credito Mastercard Gold e la attivi entro il 31 dicembre 2022 il canone della Carta di Credito sarà gratis per 1 anno.

Al termine del periodo, il canone mensile resterà gratuito in tutti i mesi in cui spendi almeno 500€ oppure se avrai un piano Pagoflex attivo. In alternativa pagherai 2€/mese.

Un’altra delle possibilità offerte da Conto Arancio è quella di attivare Modulo Zero Vincoli. In questo modo con l’accredito mensile dello stipendio o della pensione, oppure con entrate di almeno 1.000€ il canone sarà di 0€/mese anziché di 2€/mese

Modulo Zero Vincoli include gratuitamente

Prelievi di contante in Italia e in Europa (ING non applica commissioni)

in Italia e in Europa (ING non applica commissioni) Bonifici SEPA fino a 50.000€ online e al telefono

SEPA fino a 50.000€ online e al telefono 1 modulo di assegni all’anno

È possibile attivare Modulo Zero Vincoli in fase di apertura di Conto Corrente Arancio o successivamente e potrà essere disattivato gratuitamente ed in qualsiasi momento direttamente dal sito web.

Per scoprire tutti i vantaggi offerti da Conto Arancio clicca qui.

