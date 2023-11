Conto Arancio: 4% annuo lordo senza vincoli

ING ha introdotto un’offerta dedicata ai nuovi clienti di Conto Arancio, che permette di ottenere un tasso di interesse annuo lordo del 4% per i primi 12 mesi sulle somme depositate fino a un massimo di 100.000 euro.

L’offerta è valida per tutti i nuovi clienti che apriranno e attiveranno Conto Arancio entro il 31 dicembre 2023, effettuando un primo versamento.

La peculiarità dell’offerta di Conto Arancio è l’assenza di vincoli: i risparmiatori possono depositare e ritirare i loro fondi in qualsiasi momento e gli interessi vengono accreditati alla fine dell’anno.

Conto Arancio si propone come una soluzione di risparmio senza costi aggiuntivi, offrendo una struttura di spese trasparente e accessibile. Non sono previsti costi per l’apertura o la chiusura del conto, né per i versamenti o i prelievi di fondi. Inoltre, il servizio di rendiconto online è fornito gratuitamente, eliminando le spese di gestione che spesso accompagnano i prodotti di risparmio tradizionali. Questa politica di zero spese mira a semplificare l’esperienza bancaria e a massimizzare il potenziale di risparmio dei clienti.

Gli interessi maturati verranno accreditati direttamente sul conto a fine anno o alla chiusura del conto. Alla fine dei 12 mesi le somme depositate continueranno a crescere con il tasso di interesse base, ad oggi pari all’1% annuo lordo.

Nel caso di cliente titolare o contitolare di più contratti Conto Arancio, il tasso nominale del 4% annuo lordo maturerà esclusivamente sulle somme depositate sul primo -in ordine temporale – Conto Arancio attivato entro il 31/12/2023.

Sulle somme oltre i 100.000 euro, e su ogni Conto Arancio attivato successivamente al primo, sarà applicato un tasso annuo lordo pari all’1%.

Come attivare Conto Arancio

Conto Arancio si può attivare direttamente online, per completare la richiesta sono necessari un documento di identità in corso di validità rilasciato in Italia (Patente, Carta di identità o Passaporto) e il Codice Fiscale o Tessera Sanitaria.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Arancio clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.