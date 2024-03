Conto Arancio: 5% annuo lordo per 12 mesi senza vincoli

Conto Arancio di ING è il conto deposito perfetto se sei attualmente alla ricerca di una buona opportunità per far crescere le tue giacenze con un tasso di interesse davvero elevato. Se lo apri entro l’11 maggio insieme a Conto Corrente Arancio puoi infatti ottenere un interesse del 5% annuo lordo per 12 mesi, valido per le giacenze massime di 100.000€. Non hai nessun vincolo: puoi prelevare i soldi quando lo desideri senza perdere gli interessi che hai già maturato!

Conto Arancio: aprilo entro l’11 maggio e ottieni il 5% di interessi

Conto Arancio è un conto deposito particolarmente vantaggioso, che una volta aperto ti consente di avere:

Elevato tasso di interesse per i primi 12 mesi : ottieni il 5% se attivi Conto Arancio entro l’11 maggio. La promozione è valida per i depositi fino a 100.000€ e non ha alcun vincolo. Superato il primo anno o la cifra massima, il tasso di interesse scende al valore specificato nel contratto.

: ottieni il 5% se attivi Conto Arancio entro l’11 maggio. La promozione è valida per i depositi fino a e non ha alcun vincolo. Superato il primo anno o la cifra massima, il tasso di interesse scende al valore specificato nel contratto. Zero costi : come tutti i conti deposito, l’apertura, la gestione, i versamenti, i prelievi e il rendiconto online sono gratuiti .

: come tutti i conti deposito, l’apertura, la gestione, i versamenti, i prelievi e il rendiconto online sono . Flessibilità: hai i tuoi soldi sempre a disposizione. Puoi trasferirli sul tuo conto corrente o prelevarli quando necessario. Non ci sono vincoli fastidiosi che ti impediscono di gestire i tuoi risparmi come preferisci.

Come ottenerlo

Per approfittare della promozione, basta andare nella pagina ufficiale del conto deposito e fare clic su “Voglio il 5%”. Scegli se intestare il deposito soltanto a te o anche a un’altra persona, quindi segui tutti i passaggi inserendo i dati anagrafici richiesti. In fase di richiesta, aprilo insieme a Conto Corrente Arancio ed effettua un primo bonifico entro l’11 maggio, accreditando stipendio o qualsiasi altra tipologia di entrata di almeno 1000€ al mese per ottenere un interesse del 5%.

Potrai consultare il tuo conto anche dal tuo smartphone tramite l’app ING che trovi sia per Android che per iOS. Se decidi di chiudere Conto Arancio puoi farlo senza alcun costo: basta accedere alla tua Area Riservata e seguire le istruzioni.

Aprilo oggi stesso e approfitta della promo!