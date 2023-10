Conto Arancio: il deposito con tasso del 4% senza vincoli

Il conto deposito di Conto Arancio, un prodotto conosciuto e lanciato da ING, alza ora il tasso di interesse per i risparmi fino al 4% annuo lordo, sui depositi di 12 mesi. L’attivazione avviene interamente online e la promozione è valida se il versamento viene effettuato entro il 31 dicembre 2023.

È un’ottima opzione da poter considerare se avete intenzione di far maturare un castelletto ma, al tempo stesso, preferite non avere vincoli di qualsiasi tipo.

Conto Arancio: il conto deposito per i vostri risparmi

Conto Arancio è richiedibile interamente online attraverso la pagina dedicata. Una volta aperto e versata una somma, sarà possibile avere il 4% per i primi 12 mesi su cifre fino a 100.000€. A differenza di altri prodotti, il conto deposito di ING non ha vincoli, permettendo di togliere o mettere i risparmi in qualsiasi momento, garantendo gli interessi a fine anno.

Superati i 100.000€, gli interessi di Conto Arancio scendono a un tasso annuo lordo dell’1%, così come al termine dei 12 mesi per la somma già depositata.

Il prodotto è interamente gratuito, non ha costi di apertura o chiusura, lo stesso vale per i versamenti e i prelievi che sono senza commissioni, incluso il rendiconto online.

È disponibile sia per i clienti ING che per i nuovi utenti. Se siete già clienti, potrete attivare il conto deposito direttamente dall’area riservata. In caso contrario sarà necessario richiedere l’apertura del Conto Arancio attraverso la pagina dedicata, con una procedura che è possibile effettuare interamente online.

L’iniziativa è riservata a chi non è mai stato titolare del conto deposito Arancio e lo sottoscrive tra l’8 ottobre e il 31 dicembre di quest’anno.

ING è una banca presente in Italia dal 2001 e vanta un ricco bacino di clienti. Con un’app bancaria facile da usare, fornisce una gestione semplice e pratica dei prodotti bancari, garantendo inoltre standard di sicurezza all’avanguardia.

