Conto Arancio: guadagna il 4% in un anno con ING

ING offre una rinnovata selezione di offerte personalizzate per le esigenze dei risparmiatori. Il famoso Conto Arancio, famoso per la sua flessibilità, offre ora un tasso promozionale del 4% per il prossimo anno.

Questa promozione è aperta sia ai nuovi clienti ING che a quelli esistenti che non hanno ancora un Conto Arancio. La promozione è valida fino a 100.000 euro e rimarrà in vigore fino alla fine dell’anno.

ING, di origine olandese, è presente in 40 Paesi e serve oltre 37 milioni di clienti con un team di 57.000 persone.

Dal 2001, l’azienda è una banca digitale leader in Italia, con l’app bancaria utilizzata da molti dei suoi clienti grazie alla sua interfaccia facile da usare.

ING è rinomata per il suo eccellente servizio clienti e per il suo impegno nella sostenibilità. Inoltre, ha un livello impressionante di sicurezza e solidità, con il suo CET1 Ratio che si attesta al 14,5% (aggiornamento a fine 2022) – uno dei livelli più alti tra i principali gruppi bancari europei.

Conto Arancio esagera e aumenta il tasso al 4% sulle somme vincolate a 12 mesi

ING vuole premiare gli affezionati del Conto Arancio, offrendo un tasso del 4% sui depositi fino a un massimo di 100.000 euro, valido fino al 30 novembre 2023.

ING ha adottato una mossa strategica per aumentare il tasso base di Conto Arancio dallo 0,5% all’1%, dimostrando la sua dedizione nel fornire ai propri clienti le migliori condizioni possibili.

Le caratteristiche del Conto Arancio rimangono invariate: i titolari hanno la garanzia della liquidità in ogni momento, consentendo loro di accedere ai fondi quando lo desiderano senza mettere a rischio gli interessi maturati.

L’utilizzo del conto è semplice e offre una trasparenza totale e un’accessibilità 24 ore su 24. Per accedere al Conto Deposito bisogna aprire il Conto Corrente Arancio cliccando sul link qui sotto.

