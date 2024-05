Conto Arancio: il conto deposito flessibile che ti offre il 5% annuo lordo

Con un tasso promozionale del 5% annuo lordo per i primi 12 mesi, Conto Arancio offre una soluzione interessante per chi desidera ottenere un rendimento senza vincoli sui depositi e senza costi di gestione del conto.

Caratteristiche principali del Conto Arancio

Flessibilità e rendimento: Conto Arancio permette di depositare e ritirare fondi in qualsiasi momento senza perdere gli interessi accumulati. Questo è particolarmente utile per chi cerca una flessibilità finanziaria senza rinunciare a un rendimento vantaggioso.

Zero costi di gestione: Tutte le operazioni, inclusi apertura, gestione, trasferimento e chiusura del conto, sono gratuite.

Accesso e gestione digitali: Il conto può essere gestito facilmente online attraverso l’Area Riservata o l’applicazione mobile di ING, consentendo agli utenti di controllare i propri fondi comodamente da casa o in movimento.

Condizioni promozionali

Per beneficiare del tasso di interesse del 5%, gli utenti devono aprire un Conto Corrente Arancio e attivare il Conto Arancio entro l’11 maggio. Inoltre, è necessario accreditare lo stipendio sul Conto Corrente Arancio entro il 31 agosto. In assenza dello stipendio, è possibile ottenere il tasso promozionale versando sul conto almeno 1.000 euro al mese.

Per chi invece non ha la possibilità di rispettare questi requisiti, Conto Arancio offre comunque il 3% annuo lordo per 12 mesi dalla data di attivazione.

Gli interessi saranno accreditati direttamente su Conto Arancio a fine anno o alla chiusura del conto.

Conto Arancio e Conto Corrente Arancio

Mentre Conto Corrente Arancio è un conto corrente bancario che offre tutti i servizi per gestire le spese quotidiane, dai prelievi ai pagamenti, Conto Arancio è un conto di deposito che aiuta a gestire i risparmi remunerandoli.

Entrambi questi conti offrono la comodità di una gestione digitale e non prevedono costi di apertura.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Arancio e Conto Corrente Arancio clicca qui.