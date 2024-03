Conto Arancio: il modo più facile per risparmiare con il 3%

Cerchi un conto deposito che ti permette di far fruttare facilmente i tuoi risparmi? Potresti considerare l’apertura di Conto Arancio! Il conto deposito offerto da ING, banca presente in Italia da ormai più di 20 anni, che ti permette di far fruttare i tuoi soldi con un interesse del 3% senza alcun vincolo! Scopriamolo nel dettaglio.

Conto Arancio: interesse del 3% e vincoli completamente assenti

Con conto Arancio risparmi con assoluta facilità. Richiedilo entro l’11 maggio per ottenere un interesse annuo lordo del 3% suoi depositi fino a 100.000€ per un anno. Non ci sono vincoli! Ritira i tuoi soldi quando vuoi senza perdere gli interessi che avevi già maturato: sono calcolati sulla base delle giacenze giornaliere.

Come tutti i conti deposito, non c’è alcun costo aggiuntivo per quanto riguarda l’apertura, la chiusura, i prelievi, i versamenti, il trasferimento ed è incluso anche il rendiconto online.

Conto Arancio può essere utilizzato con qualsiasi conto corrente. Non devi far altro che depositare i tuoi soldi attraverso l’IBAN dedicato e iniziare così a guadagnare gli interessi. Puoi naturalmente consultare tutto, tra saldo e guadagni, direttamente dall’area privata.

Come Aprirlo?

Beneficiare del 3% offerto da ING è molto semplice. Vai nella pagina ufficiale e fai clic su “Apri Conto Corrente Arancio”, seguendo la procedura. Attiva quindi il conto deposito con un primo bonifico entro 11 maggio.

Se sei già cliente ING, puoi aprire subito il conto deposito dall’area riservata. Puoi anche richiedere il conto deposito insieme a Conto Corrente Arancio, un conto corrente a canone zero con diversi vantaggi su prelievi e carte di pagamento.

Fai fruttare i tuoi risparmi con il Conto Arancio e goditi la tranquillità di un investimento sicuro e conveniente! Diventa ora titolare e approfitta della promozione per avere un interesse del 3%