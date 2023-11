Conto Arancio: la soluzione più vantaggiosa per i tuoi risparmi

Il conto deposito Conto Arancio di ING è il modo più conveniente e sicuro per far rendere i tuoi risparmi grazie a un tasso di interesse tra i più alti tra quelli attualmente disponibili. Il deposito permette infatti di sfruttare un rendimento del 4% annuo lordo per 12 mesi, senza vincoli e senza costi.

Conto Arancio nel dettaglio

Ecco tutte le caratteristiche e i vantaggi di ING Conto Arancio per i vostri risparmi:

Alto tasso di interesse e zero vincoli: 4% annuo lordo sui depositi fino a 100.000€, se aprite e attivate il deposito entro 31 dicembre. Si tratta di un’offerta esclusiva per i nuovi clienti che vogliono sfruttare al meglio il loro denaro. Potete depositare e prelevare i vostri soldi quando volete, senza perdere l’interesse maturato.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità, apri subito Conto Arancio e inizia a far fruttare i tuoi risparmi con una rendita vantaggiosa.