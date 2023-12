Conto Arancio: la soluzione vantaggiosa per i tuoi risparmi

Conto Arancio di ING è la soluzione ideale per far fruttare i tuoi risparmi senza vincoli e senza rischi. Si tratta di conto deposito online che ti offre un rendimento sicuro e competitivo, con zero costi di apertura, gestione e chiusura. Aprendolo entro il 31 dicembre 2023, hai inoltre la possibilità di avere un tasso del 4% annuo lordo per 12 mesi sui depositi fino a 100.000€ senza alcun vincolo!

Conto Arancio: tasso del 4% annuo lordo se lo apri ora

Conto Arancio si appoggia al tuo conto corrente e ti permette di trasferire i tuoi risparmi con un semplice bonifico, o da Conto Corrente Arancio con un giroconto se sei già cliente ING. Puoi consultare il tuo saldo e le tue operazioni in qualsiasi momento dalla tua area riservata o dall’app per smartphone Android o iOS. E se hai bisogno dei tuoi soldi, puoi prelevarli quando vuoi senza perdere gli interessi maturati, grazie all’assenza di vincoli.

Trattandosi di un conto deposito, non ci sono spese o commissioni aggiuntive per quanto riguarda operazioni come versamenti, prelievi, apertura, chiusura o anche il rendiconto online. Il conto deposito è molto facile da aprire. Basta recarsi nella pagina ufficiale di ING e cliccare su “Apri Conto Arancio”, seguendo tutti i passi della procedura. Prepara i documenti personali richiesti e inserisci i dati anagrafici per inviare la richiesta. In alternativa, è anche possibile usare lo SPID.

Una volta aperto il conto, effettua un bonifico sempre entro il 31 dicembre 2023 per beneficiare del tasso di interesse del 4% annuo lordo per 12 mesi. Terminato il periodo o superati i 100.000€, gli interessi passano all’1%. Chi è inoltre già cliente di ING, può richiedere Conto Arancio direttamente dall’area privata, in pochi minuti.

Non lasciare i tuoi risparmi fermi sul conto corrente e inizia subito a guadagnare con ING, grazie a uno dei tassi di interesse più alti attualmente disponibili.