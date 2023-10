Conto Arancio passa al 4% annuo lordo per 12 mesi

Risparmiare in modo efficace è una scelta saggia e, con il Conto Arancio, puoi farlo in modo semplice ed efficiente. Questo prodotto bancario ti offre adesso un tasso di interesse annuo lordo del 4% per i primi 12 mesi, garantendoti di far crescere i tuoi risparmi in modo significativo. Ma come puoi ottenere questa opportunità e quali sono i vantaggi del Conto Arancio? Scopriamolo insieme.

Scopri Conto Arancio

Il Conto Arancio è un conto deposito, un prodotto bancario che si distingue dal tradizionale conto corrente. Mentre il conto corrente offre servizi come carte di credito, bonifici e assegni, il conto deposito è progettato per offrire un tasso d’interesse superiore sul denaro depositato. In sostanza, è una scelta ideale se desideri far crescere i tuoi risparmi, poiché offre un rendimento finanziario più elevato.

Ora, veniamo all’aspetto più interessante: come puoi ottenere il 4% annuo lordo per 12 mesi con il Conto Arancio? Ecco come funziona:

Apri e Attiva Conto Arancio: Per ottenere questo tasso di interesse eccezionale, dovrai aprire e attivare un Conto Arancio con un bonifico entro il 31 dicembre 2023. Massimo di 100.000 Euro: Il tasso del 4% annuo lordo sarà applicato alle somme depositate fino a un massimo di 100.000 euro. Questo significa che puoi ottenere il massimo beneficio su un ammontare fino a questa soglia. Tasso di Interesse Nominale: Il tasso di interesse nominale del 4% annuo lordo sarà valido per i primi 12 mesi a partire dalla data di attivazione del Conto Arancio. Dopo i Primi 12 Mesi: Dopo il periodo iniziale di 12 mesi, il tuo risparmio continuerà a crescere con il tasso di interesse base, attualmente pari all’1% annuo lordo.

Affinché tu possa beneficiare di questa incredibile opportunità, dovrai soddisfare alcune condizioni:

Non devi essere già titolare o contitolare di un altro Conto Arancio alla data dell’8 ottobre 2023.

Dovrai sottoscrivere e attivare il Conto Arancio tra l’8 ottobre e il 31 dicembre 2023.

Inoltre, se sei titolare o contitolare di più contratti Conto Arancio, il tasso nominale del 4% annuo lordo maturerà esclusivamente sulle somme depositate sul primo Conto Arancio attivato entro il 31 dicembre 2023. Per i successivi Conti Arancio e importi superiori a 100.000 euro, sarà applicato un tasso annuo lordo pari all’1%.

Il Conto Arancio è la scelta ideale se desideri far crescere i tuoi risparmi con un tasso di interesse competitivo. Sfrutta al massimo questa offerta e inizia a costruire un futuro finanziario più solido.