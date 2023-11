Conto Arancio: tasso promozionale del 4% per 12 mesi

Conto Arancio è il conto deposito offerto da ING, progettato per i clienti alla ricerca di un mezzo per far fruttare i propri risparmi. La promozione attuale prevede un tasso di interesse annuo lordo del 4% per i primi 12 mesi sulle somme depositate fino a 100.000 euro. Questa iniziativa è riservata a coloro che apriranno e attiveranno un nuovo Conto Arancio entro il 31 dicembre 2023.

L’offerta di Conto Arancio è caratterizzata anche dalla flessibilità, consentendo ai titolari di depositare e prelevare fondi in qualsiasi momento. Inoltre, si distingue per la sua politica di trasparenza e assenza di costi aggiuntivi: non sono infatti previste spese per apertura, chiusura, versamenti, prelievi o per il servizio di rendiconto online.

Il processo di attivazione può essere effettuato online, fornendo un documento d’identità italiano valido (Patente, Carta di identità o Passaporto) e il Codice Fiscale o la Tessera Sanitaria.

È importante notare che il tasso promozionale del 4% si applica solo al primo Conto Arancio attivato entro il termine stabilito e solo fino alla soglia dei 100.000 euro; somme superiori o depositi in conti aggiuntivi riceveranno il tasso di interesse base, ad oggi pari all’1% annuo lordo.

Gli interessi maturati vengono accreditati sul conto alla fine dell’anno o al momento della chiusura del conto. Dopo i primi 12 mesi, il tasso di interesse passa all’1% annuo lordo.

Conto Arancio è un conto deposito, esclusivamente focalizzato sulla crescita del risparmio, differisce dal tradizionale Conto Corrente Arancio, che è strutturato per gestire le spese quotidiane con servizi quali carte di credito, bonifici e assegni.

