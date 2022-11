Conto aziendale, con Qonto è più facile aprirlo

Costituire una nuova società comporta intraprendere un percorso complesso fatto di tante fasi, tra cui l’apertura di un conto aziendale.

La burocrazia italiana è terribile per certi versi e fa perdere un mucchio di tempo. Non basta aver ottenuto il codice fiscale e la partita IVA per dire “è finita!”. In realtà è soltanto l’inizio.

Fortunatamente, chi intende aprire un conto business durante la fase di costituzione societaria non deve attendere la visura camerale, poiché Qonto lo consente.

Bastano soltanto 15 minuti e il supporto di un consulente dedicato per farlo.

Conto aziendale con Qonto in modo facile e veloce

Costituire una società non è propriamente una passeggiata di salute. I passaggi sono complessi e servono strumenti che aiutino a rendere tutto più facile e rapido.

Qonto è il migliore alleato di commercialisti, startup e PMI contro le numerose sfide legate all’inizio di un’attività.

Il conto aziendale di Qonto consente di effettuare e ricevere pagamenti e gestire a livello contabile e finanziario l’attività.

Una soluzione questa che permette la riduzione della documentazione necessaria per l’apertura del conto e i tempi di attesa.

Inoltre si tratta di uno strumento con cui operare immediatamente dopo l’apertura e che mette a disposizione degli utenti strumenti complementari per avviare la loro attività.

Per aprire un conto business, di solito necessari i seguenti documenti:

partita IVA ;

; ragione sociale (per le imprese) e visura camerale ;

; documento di riconoscimento valido;

dati dell’azienda e recapiti dei componenti principali.

Business e Financial Plan.

Business e Financial Plan e visura camerale non sono necessari con Qonto. È sufficiente presentare l’atto costitutivo della società.

La documentazione mancata potrà poi essere inviata entro 45 giorni a partire dalla data di apertura del conto.

Al di là del conto business vero e proprio, Qonto fornisce ai propri clienti altri servizi utili per gestire l’attività, come una PEC, la firma digitale e la fatturazione elettronica.

