Conto aziendale e carta di credito con Tot, il primo mese è gratis

Tot, in collaborazione con Banca Sella, propone un’offerta di banking unica nel suo genere: contestualmente all’apertura di un conto aziendale 100% online si ottiene una carta di credito, per una gestione finanziaria a portata di click. E se scegli di aprire un nuovo conto oggi, hai diritto a una prova gratuita della durata di un mese.

Tot offre un conto aziendale con IBAN italiano pensato per soddisfare le esigenze di tutte le imprese, dai bonifici SEPA online fino a 250 mila euro ai pagamenti SDD per la gestione di utenze e finanziamenti, insieme alle deleghe F24 con accesso ai collegamenti Fisconline ed Entratel e ai pagamenti pagoPA. A tutto questo aggiunge la carta di credito Visa Business Credit, che offre la possibilità di pagare le spese effettuate per l’azienda in 60 giorni senza interessi. La carta è contactless e supporta i pagamenti in mobilità con Google Pay, tramite cui puoi acquistare sia online che nei negozi fisici.

Al termine del periodo di prova gratuito puoi scegliere se sottoscrivere il piano Essentials a 7 euro al mese o il piano Professional a 15 euro al mese. Con il piano Professional hai 250 operazioni in uscita incluse ogni anno (anziché 100 del piano Essentials) e l’assistenza personale prioritaria.

Se sei alla ricerca di un conto aziendale moderno, con IBAN italiano, carta di credito business e pagoPA inclusi, la soluzione ideale è aprire un conto Tot oggi per approfittare del periodo di prova gratuita di 1 mese.

