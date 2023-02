Conto Banca Mediolanum a zero spese e interessi al 4%, ecco quale

Tra tutte le soluzioni di conto online disponibili di questi tempi, emerge SelfyConto, che è un conto Banca Mediolanum a zero spese.

Se a questo aggiungiamo la possibilità di accedere a una percentuale di interessi pari al 4%, siamo di fronte a una soluzione digitale che consente ai risparmiatori di poter incrementare i propri risparmi.

Questa promozione è per tutti i nuovi clienti che andranno in questa pagina e apriranno SelfyConto, i quali accederanno a un pacchetto ultra conveniente.

Come dicevamo, con questo conto online di Banca Mediolanum non sono previste spese per chi decide di accreditare il proprio stipendio o la propria pensione, ottenendo anche il tasso di rendimento del 4% sulle somme con vincolo per 6 mesi.

È una promozione a tempo, poiché scade il 28 febbraio 2023. Quindi, accedendo QUI, si può aprire fin da subito il conto, che sarà attivo dopo poche ore.

SelfyConto, il conto Banca Mediolanum a zero spese. Ecco come funziona la promo

Il conto Banca Mediolanum a zero spese SelfyConto è una soluzione digitale che si distingue per:

canone annuo a zero per il primo anno e che può essere azzerato anche successivamente. Per gli Under 30 il conto è sempre gratuito;

per il primo anno e che può essere azzerato anche successivamente. Per il conto è sempre gratuito; carta di debito gratis con cui pagare e prelevare in area Euro senza commissioni;

con cui pagare e prelevare in area Euro senza commissioni; su tutte le operazioni principali bancarie, tra cui bonifici e pagamenti F24, non è necessario pagare commissioni ;

; possibilità di ottenere una carta di credito che ha un costo mensile di 1 euro e un plafond che ammonta a 500 euro.

Ma la grande novità di questo conto corrente online è, come anticipato, la possibilità di ottenere un tasso di interesse pari al 4% sulle somme vincolate per 6 mesi.

Per poter sfruttare pienamente questa promozione è necessario innanzitutto aprire il conto QUI e accreditare lo stipendio o la pensione.

Grazie a questa promozione, se viene depositata e vincolata per 6 mesi la somma di 20.000 euro, il guadagno netto sarà di 276 euro. Perché rinunciarci? In fondo non costa nulla.

