Conto bancario ma senza banca? Ecco come aprirne uno

Il conto bancario è molto utile, non solo per conservare in un luogo sicuro il nostro denaro ma anche per poter ricevere bonifici ed usufruire di altri servizi.

Questo strumento però, propone anche una serie di piccoli svantaggi: i costi e la burocrazia degli istituti bancari, per esempio, sono un limite poco sopportato dai più.

Per fortuna esistono servizi come VIABUY che permettono di ottenere un conto, di fatto, senza dover affidarsi a una banca.

Questa tipologia di conto online infatti, permette di coniugare tutta la comodità del digitale a un conto vero e proprio, il tutto gestibile comodamente attraverso un’apposita applicazione mobile.

Il tutto abbinato a una carta prepagata facile da utilizzare e che offre diverse condizioni vantaggiose.

Tutta la comodità di un conto bancario ma senza i limiti di una banca

Il conto VIABUY propone ai suoi clienti un IBAN personale lussemburghese e tedesco, abbinato a una prepagata Mastercard.

Di fatto, non stiamo parlando di una carta di credito: niente rischi a livello economico dunque, visto che è impossibile spendere più di ciò che si è caricato sul conto.

La possibilità di ricevere bonifici SEPA, SOFORT e Giropay, si traduce in una notevole flessibilità quando si parla di ricarica. D’altro canto, la carta collegata offre tutti i vantaggi tipici di Mastercard, che vanno dall’ampia accettazione, alla possibilità di effettuare pagamenti contactless fino ai sistemi di sicurezza avanzati.

Infine, l’ultimo grande punto di forza della combinazione carta-conto VIABUY è la burocrazia ridotta all’osso.

La richiesta infatti non prevede l’utilizzo di documenti cartacei e avviene tramite una verifica totalmente online.

Una volta accettata la richiesta, la carta VIABUY viene inviata immediatamente ed, entro pochi giorni, giunge a destinazione già pronta per l’uso.

