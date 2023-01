Conto business con cashback e fatturazione elettronica: ecco la soluzione di Finom

Finom è una delle realtà più interessanti del panorama bancario italiano e, in particolare, per la clientela business alla ricerca di un nuovo conto corrente. Le proposte dell’istituto sono complete e si differenziano dalle soluzioni concorrenti per via dei tanti servizi messi a disposizione. Per chi sceglie il conto business di Finom, infatti, ci sono vantaggi esclusivi come il 3% di cashback e la possibilità di poter contare su di un sistema di fatturazione elettronica integrata che semplificherà, di certo, la vita ai professionisti impegnati nella gestione della contabilità della propria attività. Di seguito andremo ad analizzare i dettagli del conto proposto da Finom. Per i nuovi clienti c’è la possibilità di sfruttare la promozione in corso con primo mese gratis, accessibile al link qui di sotto:

Conto Finom: la scelta giusta per i clienti business grazie a cashback, fatturazione elettronica e molto altro

Il conto business proposto da Finom è completo ed in grado di soddisfare appieno le esigenze di professionisti e PMI. Si tratta di un conto corrente che può essere richiesto online (l’apertura viene finalizzata in 72 ore) ed include IBAN italiano oltre a 2 carte virtuali e 1 carta fisica con la possibilità di effettuare prelievi fino a 10 mila euro e supporto a Google Pay. Da notare, inoltre, che per i titolari del conto corrente sono incluse 100 operazioni SEPA in entrata/uscita (bonifici con addebito diretto).

Da segnalare anche un tool per la fatturazione elettronica già integrato nel servizio di Home Banking. Tale tool consente di inviare link di pagamento ai clienti e prevede un’integrazione con PayPal per semplificare ancora di più i pagamenti. C’è poi la possibilità di sfruttare il cashback fino al 3% sulle spese effettuate con carta che rende ancora più conveniente l’utilizzo del conto corrente.

Conto Finom è disponibile per clienti business con partita IVA. Ci sono varie opzioni su cui puntare. Si parte da Solo, ideale per la maggior parte dei liberi professionisti, dal costo di 5 euro al mese. Ci sono poi versioni più complete che consentono di accedere a maggiori servizi e al cashback fino al 3%. Tra questi c’è Start e il più completo Premium, disponibili rispettivamente a 15 euro e 25 euro mensili.

Per tutti i dettagli e per provare gratis il conto per un mese è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.