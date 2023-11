Conto Classic di illimity Bank, come azzerare i costi di gestione del conto

Scegliere il conto giusto per la gestione dei propri risparmi è fondamentale: Conto Classic di illimity Bank è la scelta ideale per chi, tra le altre cose, desidera anche farli crescere. Tra i vantaggi offerti c’è un Conto Deposito con tassi fino al 5% per le somme vincolate entro il 30 novembre. Inoltre, è possibile azzerare iil canone del conto corrente Classic.

I vantaggi del Conto Classic di illimity Bank

Il canone del conto Classic, che comporterebbe una spesa mensile di 3 euro, può infatti essere eliminato semplicemente accreditando lo stipendio o la pensione. Oppure, in alternativa, attivando linee di deposito non svincolabili per un valore di almeno 5.000 euro. Tra i numerosi benefit, va poi citata la possibilità di risparmiare con i progetti di spesa, grazie al rendimento del denaro conservato nei salvadanai virtuali. Ancora, operazioni come l’invio di bonifici SEPA in Italia e in Europa, di quelli istantanei, l’emissione di una carta di debito internazionale, il pagamento delle utenze, le ricariche telefoniche e tre prelievi di contante mensili, sono tutte gratuite. Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata.

A proposito dei pagamenti, quelli di MAV, RAV e F24 possono essere effettuati direttamente dal sito o dall’applicazione. Lo stesso vale per i bollettini. Si evitano così i costi extra e le perdite di tempo in fila agli sportelli: anche questo è risparmio.

Per il controllo delle finanze, il Conto Classic mette a disposizione uno strumento di analisi delle spese che tiene in considerazione saldi e movimenti di tutti i tuoi conti (persino di altre banche), con notifiche e avvisi personalizzabili a seconda delle esigenze di ognuno. In caso di necessità, è possibile rivolgersi all’assistenza Smart Care per ottenere risposte nella modalità preferita: chiamando un numero verde, via email o attraverso chat.

È possibile aprire un conto illimity direttamente dal sito o dall’applicazione: fallo subito, l’operazione richiede pochi minuti. Devi solo tenere a portata di mano un documento, la tessera sanitaria e il tuo sorriso: sarà chiesto di registrare un breve video per la verifica dell’identità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.