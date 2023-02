Conto corrente a zero spese con interessi elevati: ecco l'offerta giusta

Scegliere un conto corrente in grado di garantire zero spese e interessi elevati e, quindi, un buon rendimento per la liquidità “ferma” non è semplice. Le opzioni disponibili sono poche e non tutte risultano essere particolarmente convenienti. Per massimizzare il risparmio e la convenienza è necessario scegliere un conto a zero spese con un buon tasso di interesse.

L’opzione giusta in questo momento è Conto Corrente Arancio di ING. Questa proposta mette a disposizione dei risparmiatori un tasso di interesse lordo annuo del 3% per i primi 3 mesi, accessibile a tutti i nuovi clienti che scelgono la proposta di ING. Successivamente, a partire dal quarto mese, i fondi depositati continuano a garantire un buon rendimento, pari allo 0,5%. Da notare che il deposito è senza vincoli.

Per scoprire l’offerta è possibile accedere al sito ufficiale ING dal link qui di sotto.

Conto corrente a zero spese con interessi elevati: la proposta di ING con Conto Arancio

Conto Corrente Arancio di ING è la scelta giusta per abbinare un conto corrente a zero spese ad un tasso di interesse elevato. L’offerta di ING prevede:

conto a zero spese con carta di debito inclusa e utilizzabile per pagamenti senza commissioni; il conto consente di effettuare bonifici e qualsiasi altra operazione senza commissioni se effettuata tramite il canale di Home Banking; aggiungendo il Modulo Zero Vincoli ( a costo zero invece di 2 euro al mese accreditando lo stipendio o pensione oppure registrando entrate per 1.000 euro al mese) si ottengono anche i prelievi gratuiti in area Euro

tasso di interesse del 3% per i primi 3 mesi poi 0,5%; il deposito è sempre senza vincoli

poi 0,5%; il deposito è sempre senza vincoli possibilità di aggiungere la Carta di Credito Mastercard Gold al costo di 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

Conto Corrente Arancio può essere richiesto direttamente online, tramite il link qui di sotto. La promozione con tasso di interesse del 3% è disponibile per un periodo di tempo limitato.

